Cote d'Ivoire: Le film "Dia Houphouët" - Félix Houphouët Boigny expliqué aux enfants

1 heure 20 mn. C'est la durée du long métrage d'animation dénommé « Dia Houphouët », coproduite par la Radiodiffusion télévision ivoirienne (Rti), et Akriko Toon. Ce film officiellement sortie en septembre dernier, a été projeté, le 13 décembre 2017, au cinéma Majestic ivoire, d'Abidjan-Cocody en présence du gouverneur du district de Yamoussoukro. Cette œuvre de qualité soutenue, confirme la volonté du directeur général de la Rti, de soutenir la diffusion en Côte d'Ivoire et en Afrique de façon spécifique.

Cette série entièrement tournée en Côte d'Ivoire dans le cadre paradisiaque, retrace l'enfance du père de la Nation Ivoirienne, Félix Houphouët Boigny, ce héros africain qui a combattu pour l'indépendance de la Côte d'Ivoire et soutenu les luttes d'indépendance de nombreux pays Africains.

Issus d'une famille royale et animiste, Dia est un garçonnet de 7 ans très peu en contact avec l'extérieur pour des raisons d'ordre mystiques. Cependant, il va tenter de percer le mystère autour des colons appelés « Blofouê » malgré les avertissements des membres de sa famille et de ses camarades.

Destiné avant tout aux enfants, cette œuvre pourrait être inspirante du point de vue même des caractéristiques du personnage. Les plus grands y trouveront également leur compte car ils apprendront un peu plus sur l'enfance de cette figure emblématique de la résistance africaine et sur une époque coloniale en proie à diverses résistances à la colonisation. Un univers dans lequel notre héros encore jeune enfant sera préparé à accueillir avec sérénité les vicissitudes de la vie de futur homme d'Etat.

Augustin Thiam, gouverneur du district de Yamoussoukro et petit-fils d'Houphouët Boigny a félicité les coproducteurs de ce long métrage qui vise faire connaitre le Président de la Côte d'Ivoire aux ivoiriens, particulièrement aux enfants. « Vous devez organiser une séance de projection privée pour les enfants de Félix Houphouët Boigny. Car sa vie est un message, un enseignement que nous devons tous avoir », a-t-il souhaité.

Ahmadou Bakayoka, directeur général, de la Rti, a pour sa part traduit la volonté de sa structure d'aller plus loin dans son offre aux publics et aux diffuseurs Africain et ivoirien en particulier. Abel Kouamé, patron d'Afrika Toon, s'est réjoui du fruit de son travail. Selon lui, il est important de produire un film sur le premier Président de notre pays pour les enfants. La diffusion se poursuivra pendant 2 mois au Majestic Sococé et Primavera.

Stagiaire