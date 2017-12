Sénégal: Mame Thierno Dieng décline les priorités de son département pour 2018

"Un tel objectif interpelle nos talents de sciences et de management des organisations publiques, dans un contexte de quête d'une émergence économique et sociale pour tous", a affirmé le ministre de l'Environnement et du Développement durable.

"Nous allons mettre en place une organisation qui pourra s'adapter à toutes les exigences actuelles et futures de l'environnement, en faisant en sorte que les populations sénégalaises souffrent le moins possible des conséquences désastreuses du réchauffement climatique, parmi lesquelles la remontée du niveau de la mer, qui est à l'origine de l'érosion côtière, un phénomène pour lequel le Sénégal est très vulnérable", a-t-il promis.

Il a signalé qu"'un diagnostic exact et exhaustif du problème" a été fait et les traitements adaptés lui seront appliqués.

Pour lui, c'est "la conséquence la plus visible du réchauffement climatique au Sénégal". Il estime que le ministère de l'Environnement a la responsabilité de résoudre ce problème par trois moyens : l'atténuation, l'adaptation et la résilience.

