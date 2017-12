Niger: 59ème anniversaire de la proclamation de la République du Niger

Le 18 décembre de chaque année est célébrée la proclamation de la République du Niger.

Cette année, c'est la ville de Tahoua, chef-lieu de la région de l'Ader, qui a été choisie pour célébrer l'évènement. La cérémonie s'y est déroulée, ce lundi 18 décembre 2017, en présence du Président du Faso et des autres chefs d'Etat du G5 Sahel.

Trois actes majeurs ont marqué la célébration de ce 59ème anniversaire de la proclamation de la République du Niger. Des distinctions honorifiques à des travailleurs qui ont rendu d'énormes services à la Nation nigérienne, un grand défilé militaire et civil et une remise de cadeaux à tous les chefs d'Etat qui ont honoré de leur présence cette cérémonie.

C'est après la revue des troupes des différentes composantes de l'armée nigérienne que le Président, Mahamadou ISSOUFOU, a pris place à la tribune officielle aux côtés de ses pairs du G5 Sahel : Roch Marc Christian KABORE, Ibrahim Boubacar KEÏTA, Mohamed Ould Abdel AZIZ et Idriss DEBY ITNO. C'est alors que les récipiendaires ont été invités à se positionner pour recevoir les différentes distinctions qui vont du grade de Commandeur, de grand Officier, et d'Officier dans l'Ordre national et l'Ordre de mérite du Niger.

A l'issue de ce premier acte de la cérémonie, le Commandant des troupes pour le défilé demande l'autorisation au Président, Mahamadou ISSOUFOU, chef suprême des armées du Niger pour commencer la grande parade. Une autorisation aussitôt acceptée sous les applaudissements d'un public des grands jours.

Au son de la fanfare de la Garde nationale du Niger, toutes les composantes des Forces armées nigériennes ont défilé sous l'œil admirateur de leur chef suprême et ses pairs du G5 Sahel. Un défilé de plus de deux heures des troupes à pied, motorisées et des gros engins. Cette parade a été aussi l'occasion pour l'armée nigérienne de montrer tout son savoir-faire dans ce domaine.

L'originalité de ce grand défilé aura été la partie civile. En effet, ce sont toutes les facettes de la culture et la tradition nigériennes qui ont défilé devant le public. Plus qu'un défilé civil, l'assistance a eu droit à une véritable découverte du Niger dans sa diversité culturelle et traditionnelle. Un riche patrimoine qui a permis aux Nigériens de se ressourcer, le temps d'une matinée.

Dernier acte de cette cérémonie et non des moindres, c'est le signe de reconnaissance du Président Mahamadou ISSOUFOU envers ses hôtes : chaque Président s'est vu honoré d'un chameau blanc et d'un cheval blanc du chef de l'Etat nigérien. Ce geste témoigne de l'amitié et de la concorde qui existent entre ces dirigeants d'une même entité, déterminés à mener ensemble un combat contre le terrorisme et pour le développement de leur communauté.

Autre fait marquant de ce 18 décembre 2018 pour la région de Tahoua, c'est la cérémonie de la pose de la première pierre de l'agence auxiliaire de la Banque centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) de la ville. Cette cérémonie a été présidée par les Présidents Mahamadou ISSOUFOU du Niger et Roch Marc Christian KABORE du Burkina, en présence du Gouverneur de la BCEAO. Troisième agence auxiliaire au Niger après celles de Zinder et de Maradi, l'agence de Tahoua qui sera bâtie sur une superficie de 2,2 hectares va coûter 8 milliards de F CFA. Selon le Gouverneur de la BCEAO, la construction de cette agence témoigne de la « vitalité économique de la région de Tahoua ».

La présence du Président du Faso à cette cérémonie aux côtés de son homologue nigérien a été fortement appréciée et vue comme un signal fort pour l'intégration économique.

La Direction de la Communication de la Présidence du Faso