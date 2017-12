Sénégal: Al-Azhar a toujours enseigné un Islam modéré

Dakar — La mosquée d'Al-Azar, siège de l'université millénaire éponyme, a toujours prôné un enseignement islamique modéré, a indiqué le représentant de son grand imam à la 26e Foire internationale de Dakar (FIDAK), docteur Ziad El Sayed Mohamed Farrouh.

"La mosquée Al-Azhar a demeuré tout au long de son histoire, un centre pour le juste milieu, la modération, la diffusion de la culture islamique et des enseignements de l'Islam et des valeurs tolérantes qui ne connaissent ni excès, ni déviation, ni extrémisme, ni fanatisme doctrinal ou politique", a-t-il dit.

Le docteur Ziad El Sayed Mohamed Farrouh animait mardi, à la Foire internationale de Dakar (FIDAK), un panel sur "l'Islam au monde". Il a, à cet égard, rappelé les liens intrinsèques en l'Islam et les commerçants qui, selon lui, étaient les premiers à diffuser ses préceptes.

A l'en croire, Al-Azhar "représente ainsi le juste-milieu qui est la caractéristique la plus spécifique de l'Islam, religion de la droiture".

L'université "représente aussi la bonne compréhension des textes nobles du Coran et de la Sunna du Prophète (PSL) et des créations scientifiques et intellectuelles qui se développèrent autour de ce texte", a-t-il ajouté.

L'éducation à Al-Azhar inculque dans la mentalité de l'étudiant azharite, le principe du dialogue et celui de la légitimité de la diversité, a dit le conférencier.

"L'étudiant azharite grandit raisonnablement, et la raison, chez lui, ne contredit pas la tradition, et la religion n'est pas contraire à la vie mondaine. D'où la multiplicité des courants et l'acceptation de l'autre en Egypte", a-t-il souligné.

Selon le docteur Farrouh, l'université Al-Azhar se distingue également de toute autre institution au monde par le fait qu'elle accueille les étudiants venant de 107 Etat, et ce, depuis plus de 500 ans.

Cette université qui compte près de 500.000 étudiants, comprend 34 facultés pour les sciences pratiques et théoriques et 45 facultés de sciences humaines. Soit un total de 79 facultés, dont 47 sont réservées aux jeunes garçons et 32 aux jeunes filles, a-t-il détaillé.

Il a par ailleurs rappelé que la mosquée et l'université Al Azhar se situent au cœur du Caire, capitale égyptienne, depuis le 3e siècle de l'Hégire, correspondant au 10e de l'ère chrétienne.

"En effet, l'histoire nous informe que la mosquée d'Al-Azhar célébra son inauguration par l'accomplissement de la prière du vendredi le septième jour du mois de ramadan de l'année 361 de l'Hégire, soit le 21 juin de l'ère chrétienne, c'est-à-dire depuis plus de 1000 ans", a t-il rappelé.