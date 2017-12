Sénégal: Vers l'élimination des intermédiaires dans la distribution du pain dans la filière boulangère

La première édition de la Concertation nationale sur la filière boulangère a pris fin hier. Au terme de deux jours d'échanges (18 et 19 décembre), les différentes parties prenantes ont émis une série de recommandations comme l'élimination des intermédiaires dans la distribution du pain.

On s'achemine vers une élimination des intermédiaires dans la distribution du pain. C'est l'une des recommandations issues de la Concertation nationale sur la filière boulangère. Pendant deux jours, les différents acteurs ont échangé et situé les faiblesses du secteur. Ils ont formulé un certain nombre de recommandations assorties de plan d'actions pour la mise en œuvre.

Sur les coûts de production, les recommandations portent sur la prise de mesures de stabilisation du marché de la farine ; l'allégement de la fiscalité applicable à la farine ; la révision et l'actualisation de la structure actuelle du prix du pain ; l'implication du secteur de la minoterie dans la production de farine composée. Pour la réglementation et son application, il est recommandé d'harmoniser et de rationaliser les textes régissant la filière boulangère ; d'institutionnaliser un comité régional de l'assainissement du secteur ; de prendre un arrêté ministériel pour éliminer les intermédiaires ; de poursuivre l'homologation du prix de la farine et l'encadrement des meuniers suivi d'un système de contrôle permanent.

Pour ce qui est de la distribution et de la consommation, les recommandations portent sur le rétablissement de la vente unique du pain dans les boulangeries ou les kiosques associés ; la délimitation d'une zone franche de 300 mètres autour des boulangeries ; favoriser l'installation de kiosques autorisés ; l'agrément des véhicules de livraison ; promouvoir les achats directs des boulangers auprès des meuniers.

Sur le rôle et la responsabilité des acteurs, il est recommandé d'effectuer un recensement exhaustif de la filière par l'appui d'un cabinet extérieur ; mettre à jour le fichier des boulangeries avec l'implication des services régionaux ; renforcer le contrôle aux frontières pour luttercontre la farine de contrebande ; identifier les acteurs hors zone et inciter les collectivités locales à exiger le paiement des taxes. Sur ce point, il est recommandé également de renforcer la formation courte et continue des boulangers, de mettre en place une école de la boulangerie, et d'une interprofession de la filière boulangère.

Clôturant les travaux, le ministre du Commerce a invité les boulangers à aller vers la qualité. «Je vous demande de labelliser les boulangeries pour que les consommateurs puissent avoir des produits de qualité. Le gouvernement peut vous accompagner pour aller vers l'excellence. Il faut travailler sur la qualité. Oser vers la qualité», a lancé Alioune Sarr à l'endroit des boulangers.