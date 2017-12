Togo: Touladakla, Kpoli Gouda ... d'Esaïe et N'soukpoé, veulent dialogue, transition et départ de Faure Gnassingbé en 2020

Enfin, une conviction du responsable du BAC, c'est conformément à la prophétie que "la Constitution a été toilettée pour que Faure arrive au pouvoir. Il doit le remettre à sa place". Et donc, "si Faure quitte le pouvoir en 2020, il sait ce qui l'attend. Et s'il ne quitte pas le pouvoir en 2020, il sait aussi ce qui l'attend".

Pour le dialogue en préparation, le responsable du BAC exhorte l'opposition à accepter que ça soit élargi à d'autres partis politiques qui ne sont pas protagonistes de la crise actuelle pour éviter que ces partis ne torpillent pas le dialogue. Le pays étant à feu et à sang, d'après M. N'soukpoé, il appartiendra au peuple de "pousser tous les acteurs (pouvoir et opposition) à parvenir à un compromis politique avant de sortir de la salle de discussion".

"Dieu agit au Togo aujourd'hui dans la colère. Faure Gnassingbé, son mandat tire vers la fin. Son règne tire vers la fin. Il faut un dialogue pour un gouvernement consensuel, une période transitoire pour éviter un bain de sang et préserver la paix au Togo. C'est donc Dieu qui a dit à Faure de conserver le pouvoir jusqu'à 2020 et le ministère de la Défense. Il doit y avoir à la suite du dialogue, un gouvernement dans le gouvernement de 7 personnes (composé de pouvoir et opposition) dont Faure qui aura le pouvoir décisionnel, pour préparer le remplaçant de Faure", c'est en résumé le message dont Thomas N'soukpoé se veut le porte-voix.

