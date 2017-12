Ile Maurice: Universal Fabrics et Kline Textiles - Plus de 300 employés privés de boni de fin d'année

C'est une «décision unilatérale» qu'il dénonce. Ce mercredi 20 décembre, le négociateur syndical Atma Shanto a adressé une lettre au commissaire de police, ainsi qu'au ministère du Travail. Il y explique que la direction des companies Universal Fabrics et Kline Textile a annoncé aux quelque 300 employés que le boni de fin d'année ne leur sera pas payé.

Atma Shanto fait valoir que selon les Export Enterprises (Remuneration Order) Regulations 1984, 75 % du boni doit être payé au plus tard cinq jours avant le 25 décembre. Et le reste, «on the last working day of the same year».

De ce fait, pour lui, cette situation est tout simplement inacceptable. D'autant que la direction n'a pas jugé bon d'en discuter au préalable avec l'Export and Other Enterprises Employees Union, reconnue depuis plus de 20 ans par lesdites compagnies. Dans la foulée, le négociateur syndical rappelle que les relations sont «très conflictuelles» entre le syndicat et la direction depuis plusieurs années déjà.

Au dire d'Atma Shanto, cela fait deux ans que le syndicat tente de convaincre la direction de mettre l'accent sur la santé et la sécurité des employés. Pas plus tard que le mardi 19 décembre, ajoute-t-il, un ouvrier étranger d'Universal Fabrics affecté au département Dyeing, a été gravement brûlé et admis à l'hôpital Victoria, Candos.