Sénégal: Plus de 300 milliards de crédits produits par les institutions de microfinance

"Si on met tout cela ensemble, ça devrait améliorer l'accès au financement à l'ensemble des opérateurs économiques du pays. Le coût de la ressource, tant qu'il reste élevé, il sera difficile pour nos institution de microfinance de consentir des rabais substantiel", a poursuit M. Guèye, révélant que l'Etat en est conscient, en atteste la mise en place de la Délégation à l'entreprenariat rapide, avec une dotation de 30 milliards francs CFA par an.

"L'inclusion financière n'est pas encore suffisante au niveau du pays et nous avons un rôle essentiel à y joueur. Au niveau du secteur de la microfinance, nous avons fini de nous positionner sur l'ensemble du territoire national, contrairement aux banques dites classiques. Nous avons plusieurs milliers de points de service et nous faisons annuellement des performances opérationnelles de plus en plus élevées", s'est-il félicité.

Il s'agit pour ses professionnels de la microfinance de voir à cette rencontre tous les goulots d'étranglement qui empêchent une amélioration de l'investissement, en particulier au niveau des Petites et moyennes entreprises (PME), des Petites et moyennes industries (PMI).

