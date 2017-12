Congo-Kinshasa: F. Tshisekedi bloqué à l'Echangeur de Limete

Bloqué par la police le jeudi 30 novembre dans la résidence de feu son père, sur rue Pétunias, dans la commune de Limete, pour l'empêcher de prendre la tête d'une colonne de cadres et militants mobilisés pour une marche de protestation contre le calendrier électoral de la CENI (Commission Electorale Nationale Indépendante), Félix Tshisekedi a choisi cette fois l'Echangeur de Limete, sur 11ème Rue Limete (petit boulevard), avec la ferme détermination de braver la mesure d'interdiction du gouverneur de la ville, André Kimbuta.

En effet, en réponse à la lettre d'information lui adressée le mercredi 13 2017 par le Secrétaire général de ce parti, Jean-Marc Kabund-a-Kabund, le numéro un de Kinshasa a fait savoir que sa démarche était sans objet, la CENI ayant déjà vidé la question et répondu aux attentes des Congolais.*

Vêtu d'une culotte et d'un T-shirt, le président du Rassemblement Forces Politiques et Sociales, sorti de la permanence de son autour de 11 heures, accompagné de quelques combattants, s'est vers l'Echangeur de Limete pour lancer la marche. Mais il n'a pas parcourir plus de 100 mètres à cause à la fois d'une forte policière et de l'infériorité numérique des combattants. Pris chasse par une escouade de policiers, qui lui ont bloqué le passage menacé d'user de violence, il a dû rentrer d'où il était venu.

Plusieurs combattants ont réussi à déborder la ceinture de des policiers mais n'ont pas pu aller loin. Dispersés à coups matraques, de gaz lacrymogènes et de jets d'eau, certains ont été aux arrêts, sans avoir été frappés de coups de crosses et de au passage.

Des groupes isolés qui ont tenté une marche vers le petit longeant l'Institut Lumumba ont été également brutalisés, dispersés mis aux arrêts pour certains. On a appris, un peu plus tard, qu' ont finalement été libérés grâce à l'intervention de Félix en personne.

On signale qu'à Mbuji-Mayi, de nombreux combattants de l'UDPS ont arrêtés et jetés dans des cachots de la police et des services sécurité, après avoir marché et manifesté dans quelques artères de ville. C'était également la chasse à l'homme à Tshikapa, dans province du Kasaï, et à Kindu, dans la province du Maniema, où cadre ou militant de ce parti surpris sur la voie publique, était arrêté, soit frappé violemment avant d'être relâché.

A Boma et Matadi, les marches de l'Opposition ont été étouffées les forces de l'ordre et de sécurité aux différents points pour leur coup d'envoi.

S'exprimant au sujet de la répression des marches voulues pacifiques, Jean-Marc Kabund-a-Kabund, Secrétaire général de l'UDPS, a fustigé restrictions des espaces de liberté et la persistance du régime terreur. Il s'est toutefois réjoui de la volonté des Congolais exprimer leur désaveu à l'égard du pouvoir en place à travers manifestations pacifiques. A l'en croire, celui-ci est aux abois à la détermination du peuple de vaincre la peur et de résolument pour que les choses changent.