Congo-Kinshasa: Du 02 au 31 janvier 2018 - Le Parlement en session extraordinaire

Les deux chambres du Parlement seront en session extraordinaire du 02 au 31 janvier 2018. C'est le message qu'a fait parvenir le Président de l'Assemblée Nationale, Aubin Minaku, aux députés nationaux, hier mardi 19 décembre. Selon lui, l'exercice va être fait à la requête du Chef de l'Etat. Mais au contrairement à ce que l'on pourrait croire,

le projet de loi électorale, envoyé au Président de la République pour promulgation après son adoption, en des termes différents, par l'Assemblée nationale et le Sénat, n'est pas inscrit à l'ordre du jour. On peut ainsi considérer que le dossier est définitivement et que la version de la chambre basse du Parlement est la bonne.

S'agissant de l'ordre du jour, on apprend qu'il va porter sur projet de loi portant révision du Code Minier. Il va également question, pour les différentes Commissions mixtes Sénat/Assemblée Nationale, de poursuivre et parachever leurs autour du Projet de loi organique de la Banque Centrale du Congo ; Projet de loi déterminant les principes fondamentaux du Tourisme ; Projet de loi relatif à la Liberté des Prix à la concurrence.

Ainsi donc, députés nationaux et sénateurs, partis en vacances le décembre 2017, sont obligés de revoir leurs agendas et de revenir Palais du peuple après les fêtes de Noël et de Nouvel An. Mais, l'avis de nombreux observateurs, aucune des matières ci-dessous ne présente un caractère urgent pour nécessiter une extraordinaire. Ils pensent que les parlementaires ont perdu un fou dans des motions et questions écrites ou orales dont connaissaient à l'avance l'issue, compte tenu de la propension de Majorité Présidentielle à prendre machinalement la défense des du gouvernement et du Premier ministre, même quand leurs fautes gestion sont avérées. Si les différents projets de loi sous examen d'autres arriérés législatifs avaient été inscrits à l'ordre du en lieu et place des motions et autres sujets de distraction, Trésor public aurait pu être épargné d'une nouvelle source de avec la tenue d'une session extraordinaire.