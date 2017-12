Congo-Kinshasa: Thambwe Mwamba ordonne le contrôle des dossiers de 2.000 magistrats

L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) et le Programme alimentaire mondial (PAM)… Plus »

Dans le but de s'assurer que ces cas ne sont pas isolés, je vous de mettre sur pied une commission pour un contrôle général dossiers des magistrats plus particulièrement ceux recrutés en 2009,

conformément à l'article 1er de la loi organique du 10 octobre portant statut des magistrats, telle que modifiée et complétée par loi organique n°15/014 du 1er août 2015. Je pense particulièrement la situation récente du Procureur de la République près le Tribunal Grande Instance de Bukavu et à celle du président du Tribunal de de Kinshasa/Assossa, qui ont assumé des fonctions de sans être licenciés en droit.

Indigné par cette découverte qui une fois de plus, dévoile l' de rigueur dans la sélection et l'engagement des magistrats, ministre de la Justice a saisi dernièrement le président du supérieur de la magistrature, aux fins de diligenter un vaste pour traquer d'autres cas similaires. Précision de taille. ministre de la Justice voudrait se rassurer à l'examen de dossiers 2.000 magistrats recrutés en 2009, qu'il n'y aurait pas d' personnes ayant bénéficié indûment de promotion, afin de les de la magistrature. Et ce, avant les travaux de la nouvelle mise place au sein de la magistrature .

La magistrature congolaise regorgerait des personnes qui ne rempliraient pas les conditions d'accessibilité à ce corps. Cette révélation troublante est du ministre d'Etat et ministre de Justice, Alexis Thambwe Mwamba, dont les services judiciaires viennent d'écumer deux cas flagrants et pas de moindres.

