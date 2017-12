Congo-Kinshasa: Loi électorale - Des femmes interpellent le Chef de l'Etat

Il y a un an, le 19 décembre 2016, les Congolais étaient descendus dans la rue pour demander le… Plus »

Interrogé sur les scores modiques des femmes dans les cycles électoraux, Rose Mutombo a fait savoir que ses consoeurs n' jamais échoué. Au contraire, on assiste à leur montée en flèche plan de la participation. Leur souci est celui de voir participation être reconnue comme un droit. « Le plaidoyer que faisons aujourd'hui et ici concerne les femmes des 26 provinces de République. Nous avons introduit notre demande d'audience auprès président. Nous attendons la suite », ont fait savoir les panelistes.

« Dans les circonscriptions comptant cinq sièges ou plus, un est réservé à la compétition des femmes » (Art.118) ; le principe rotation des candidats chefs coutumiers doit s'appliquer en compte des diversités ethniques du territoire ou de la province, le cas, ainsi que de la représentation de la femme (Art. 154) ; prise en compte des personnes vivant avec handicap (Art. 13), enfin, les noms des deux suppléants dont un homme et une conformément à l'article 14 de la Constitution et 13 de la loi (Art. 149,186, 211).

Cette activité avait pour animatrices Rose Mutombo ( nationale de CAFCO), Adine Omokoko (secrétaire générale de Cafco), Léonie Kandolo (membre de Cafco), Irène Esambo (RSLF) ainsi Solange Masumbuko de l'AFDC. Pour ces femmes, il est temps que institutions du pays prennent en considération les sacro-saints de la Constitution de la République d'une part, et instruments régionaux et internationaux ratifiés par le pays d' part.

A cet effet, le Cadre Permanent de Concertation de la Congolaise (CAFCO), en collaboration avec le Mouvement Rien Sans Femmes (RSLF), a organisé une conférence de presse le lundi décembre 2017 à son siège, dans l'enceinte du ministère du Travail de la Prévoyance Sociale. Cette conférence avait pour but d' l'attention du Chef de l'Etat sur cette anomalie contraire à l' et à la lettre des dispositions pertinentes de la Constitution matière de parité.

législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales, voté semaine dernière au Parlement, a terriblement déçu les femmes au sein des organisations de la société civile et des politiques.

