Arlette Ramaroson, présidente de l'Association Nosy Malagasy (ANM) et le Front Patriotique pour la Reconstruction de Madagascar (FPRM) sort de son silence.

En effet, après un mutisme momentané, la candidate à la prochaine présidentielle de 2018 a quelques mots à dire par rapport à la conjoncture politique du moment, en l'occurrence, les lois électorales polémiques. Comme tous les autres politiciens et citoyens, Arlette Ramaroson les qualifie de « décevantes ». Elle considère qu' « elles (ces lois) sont au service des dirigeants ; elles servent et protègent leurs intérêts ». Mais ce qui est le plus aberrant dans cette histoire, c'est le fait que le comité interministériel - chargé de la rédaction de ces lois électorales - ait « mis de côté » les recommandations de la commission d'amélioration du cadre légal des élections - chargée de recueillir et de formuler les propositions des partis politiques et de la société civile concernant justement les améliorations y afférentes.

Forcing. Par ailleurs, a-t-on appris que le FPRM veut demander l'avis des bailleurs du projet Sacem (Soutien Au Cycle Électoral) face à ce « forcing » orchestré par les dirigeants. «S'ils continuent à le soutenir (ce forcing), les crises et les troubles sont loin d'être inévitables. Et pourtant, la communauté internationale ne cesse de revendiquer des élections libres, justes, transparentes, crédibles et acceptées par tous», soutient Arlette Ramaroson. Notons que cette dernière s'est rendue à La Haye, au Pays-Bas le 4 décembre dernier et organisera, le 26 décembre prochain, une conférence à l'Amphithéâtre Arago-France avec les compatriotes Malgaches.

Cette conférence sera notamment axée sur la conjoncture politique du moment et les solutions avancées par le FPRM. Sur ce point, ledit front affirme « préparer la cinquième République » et demande, à cet effet, « l'aide et la coopération de toutes les forces vives de la nation et de la Communauté Internationale ». Défendant la démocratie libérale, le FPRM focalise tout son programme et toutes ses actions sur les valeurs et les principes fondamentaux traditionnels dans le dessein d'atteindre les objectifs de développement durable.