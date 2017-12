Madagascar: Education nationale - Rassemblement national des proviseurs de lycée

Une première dans l'histoire du Ministère de l'Education nationale (MEN). Depuis hier jusqu'à aujourd'hui, le rassemblement national des proviseurs de lycée se tient au Lycée Galliéni Andohalo. 436 proviseurs ont été réunis pour l'occasion.

Constat et perspectives. Le niveau des lycées publics malgaches n'est plus ce qu'il était, une tendance vertigineuse à la baisse s'observe ces dernières années. Un constat qui a, entre autres raisons, motivé la tenue de ce rassemblement national des proviseurs de lycée. Les participants, notamment le Ministre Paul Rabary, ont ainsi convenu des directives d'actions à mener pour redorer le blason des lycées malgaches et de rehausser le niveau des lycéens, garants, selon le ministre, de l'avenir du pays.

Actions. Pour commencer, les lycées seront ainsi classés en trois catégories, selon le nombre d'étudiants, d'enseignants et de résultats. Par ailleurs, le ministre a martelé que le renforcement de la discipline se fera à grande échelle dans les lycées publics malgaches. Le manque de discipline étant l'un des principaux fléaux qui minent le secteur de l'éducation. Paul Rabary a également évoqué le clientélisme et le népotisme de certains proviseurs, lesquels s'ils persistent dans cette voie, selon toujours le ministre, seront « sévèrement punis ». Les méthodes de suivi et de contrôle devront également être renforcées pour éviter que des élèves n'ayant pas leur Brevet d'études du premier cycle intègrent les lycées.