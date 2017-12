Madagascar: Môta - « Je relativise mon histoire, je me réconcilie avec mon passé »

Après trois ans d'absence sur scène, Môta est de retour. La jeune femme rebelle et intrépide nous donne rendez-vous pour un One Woman Show, le 21 décembre au CGM Analakely. Elle y révèlera en détails les raisons de son silence. Ce spectacle sera très... fun. Môta a imposé un dresscode jamais vu ailleurs : elle nous demande de tous venir en pyjama !

Où étais-tu depuis trois ans ? « J'étais censée faire un spectacle au CGM, en décembre 2014. Mais j'ai laissé mon public en plant car on m'avait embarquée pour m'emmener à l'hôpital... psychiatrique. Selon les médecins, j'étais maniaque et bipolaire. Je me suis donc retrouvée à l'hôpital de Soavinandriana, puis à Anjanamasina. Je passais mon temps avec les médecins et les autres malades. En sortant de l'hôpital, j'ai préféré rester à l'écart de la scène. Honte et culpabilité vis-à-vis de mon public me rongeaient. J'étais en train de me remettre en question concernant ma vie d'artiste. Je voulais faire le point sur ce que je voulais faire de mon existence pour la suite. Aujourd'hui, je suis de retour. Je veux revoir mon public et lui faire découvrir mon histoire, partager avec lui les raisons de mes trois années de silence. »

Les raisons principales de ton One Woman Show ? « Ce show sera pour raconter cette histoire très personnelle qui m'a marquée. Ce sera donc plus qu'une histoire de musique. Ce sera aussi une occasion de faire des échanges sympathiques. Mon spectacle consistera à soutenir toute personne qui, comme moi, ont souffert et souffrent encore de maladie mentale et toutes celles qui vivent mal l'idée d'abus. Je suis de tout cœur avec vous. En vous racontant mon vécu, j'aimerais vous rappeler que la vie est belle, qu'elle est courte et qu'il faut en profiter et en rire malgré les difficultés. J'aimerais aussi partager mon expérience, celle où j'ai survécu et surmonté mon passé, un passé très lourd, grâce à l'art-thérapie. Artistiquement parlant, ce show sera présenté avec des chansons de mon ancien répertoire et d'autres que j'ai tirées de mon dernier EP intitulé E(p) = Môtion. »

Le pyjama comme dresscode, d'où te vient cette idée ? « En fait, j'adore dormir. J'aime tout ce qui est lié aux rêves et je trouve que le pyjama les symbolise parfaitement. Pour moi, c'est un vêtement dont on ne devrait pas se passer. Il nous procure du confort et beaucoup de liberté. Pour jeudi, ne vous tirez pas à quatre épingles. Laissez vos costards-cravates, talons hauts, robes de soirée et palettes de maquillage chez vous ! Libérez-vous, présentez-vous le plus simplement possible : en pyjama. »