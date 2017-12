Madagascar: « The Red » - Vente-expo photo de Stéphane Neko

Rakotomalala Stéphane Harijaona, alias Stéphane Neko, a réalisé sa première exposition photo solo lors de « Break the Silence », en 2015, au Chill Out Café. Aujourd'hui, il fait un comeback au Buffet du Jardin, Antaninarenina, avec une vente-expo photo solo.

Du 16 au 30 décembre, les œuvres de ce jeune amateur de photographie conceptuelle seront accrochées dans ce restaurant d'Antaninarenina.

« The Red ». Stéphane a nommé ainsi son exposition car il veut faire part de son opinion sur cette couleur à la société. « La couleur rouge peut renfermer de nombreux messages. Elle peut signifier amour, haine ou encore violence. C'est une couleur très contradictoire ; et chaque personne a sa propre manière de l'interpréter », explique le jeune homme.

Tout le monde peut se retrouver face à ces émotions, dans sa vie, et notre artiste souhaite que chaque personne puisse s'identifier sur au moins une de ses photos. Stéphane a décidé de présenter des photos mystérieuses, fictionnelles et artistiques aux nuances de rouges. Des œuvres d'art pouvant se lire de mille et une façons. « En plus de dévoiler mon travail, je souhaite également pousser les Malgaches à penser avec un esprit plus ouvert », rajoute le photographe. En effet, certaines des photos de « The Red » sont assez osées.

Jusqu'à la fin du mois, plongez dans les plus profondes pensées de notre artiste, en découvrant ses œuvres et en discutant avec lui, au Buffet du Jardin.