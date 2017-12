Madagascar: ONTM - Une stratégie digitale pour booster le tourisme

Dans le cadre du lancement de ce site, un concours de photos dédié aux résidents nationaux, axé sur le thème « Voyage à Madagascar » est organisé du 19 décembre 2017 au 8 janvier 2018.

Création d'un nouveau branding dénommé « Treasure Island » et refonte totale de la stratégie digitale de l'ONTM (Office National du Tourisme de Madagascar).Telles sont entre autres, les recommandations émises à l'issue d'une étude sur une meilleure stratégie financée par la Banque Mondiale via le projet PIC 2 en vue de relancer la destination Madagascar après la crise de 2009. « L'objectif consiste à atteindre le niveau du nombre d'arrivées des touristes en 2008 qui est de 375 000 touristes internationaux. Cette nouvelle stratégie digitale contribuera ainsi à booster le secteur tourisme », a expliqué Joël Randriamandranto, le Président du Conseil d'Administration de l'ONTM lors de la présentation de son nouveau site web www.madagascar-tourisme.com qui s'est tenue hier à l'hôtel « Le Fred », un nouvel établissement situé à Antaninandro. Une représentante de la Banque Mondiale y a assisté.

« Le Fred ». L'enseigne « Le Fred » a été créé en se référant au nom de la rue qui longe l'hôtel en l'occurrence Fredy Rajaofera, qui n'est autre que l'arrière grand-père du directeur général de l'établissement. Cet hôtel a été ouvert exceptionnellement pour la conférence de presse organisée par l'ONTM hier. En tout cas, il s'agit d'un nouvel établissement respectant les normes internationales qui va contribuer à l'embellissement de la ville. « L'action d'un tel opérateur malagasy effectuant un tel investissement est fortement louable car cela contribue au développement socio-économique de Madagascar. On encourage les opérateurs économiques nationaux à emboîter ses pas en investissant plutôt dans le secteur productif comme le tourisme, créant des emplois et générant des recettes en devises pour le pays », a évoqué Toky Rabeson, le directeur général du Développement du Tourisme au sein du ministère du Tourisme en marge de cette conférence de presse. Quant à Joël Randriamandranto, il a témoigné pour sa part que c'est un bel établissement.

Concours de photos. En revenant sur le nouveau site web de l'ONTM, c'est élaboré à partir du nouveau procédé « responsive design », soit adapté à tous les types d'appareils notamment les écrans mobiles et les tablettes et décliné en quatre langues à savoir, français, anglais, italien, allemand et bientôt chinois. On y trouve une liste de prestataires touristiques à Madagascar permettant aux visiteurs de les contacter rapidement ainsi que des pages spéciales pour accéder à toutes les thématiques ou aux actualités ou aux marchés des autres pays. Le renforcement de la présence de la destination Madagascar sur les réseaux sociaux comme facebook, Instagram et Twitter, n'est pas en reste. « Les touristes étrangers peuvent effectuer directement une réservation en ligne en consultant ce site. En outre, il y a une vidéo sur la page d'accueil permettant de faire rêver les visiteurs sur la destination Madagascar. Une communication directe avec les professionnels du tourisme via le livechat est également désormais faisable. Dans le cadre du lancement de ce site, un concours de photos dédié aux résidents nationaux axé sur le thème « Voyage à Madagascar » est organisé du 19 décembre 2017 au 08 janvier 2018. Deux billets hors taxe Tanà-Paris-Tanà et Tanà-La Réunion-Tanà seront offerts au premier et deuxième gagnants », a conclu le PCA de l'ONTM.