Madagascar: Ravalo décidé à ne pas se laisser évincer

Marc Ravalomanana a été le premier à afficher ses ambitions présidentielles et il a proclamé urbi et orbi qu'il était fermement décidé à maintenir sa candidature.

L'équipe entourant le président de la République, le considérant comme un rival redoutable, a multiplié les tracasseries pour essayer de contrarier sa démarche, mais malgré toutes les humiliations qu'on lui a fait subir, il ne dévie pas de son objectif. Cependant, les caciques du pouvoir insinuent que ceux qui sont condamnés par la justice et qui ont des arriérés d'impôt sont exclus de la course à l'élection présidentielle.

Ravalo décidé à ne pas se laisser évincer

La déclaration du président du sénat, Rivo Rakotovao, visait sans le nommer Marc Ravalomanana. Ce dernier a été condamné par la justice dans le cadre du procès de l'affaire du 7 février et les services fiscaux lui réclament les centaines de milliards d'impôts que Tiko n'a pas payés. La société AAA qui a remis en marche les usines laissées à l'abandon a été poursuivie pour les mêmes raisons. L'ancien président a eu beau affirmer qu'il n'avait plus rien à voir avec le nouveau groupe industriel, rien n'y a fait. La force publique a été dépêchée à Antsirabe pour faire cesser les activités de l'unité industrielle, en avançant que cette dernière n'avait pas payé les factures de la Jirama.

L'opération a été très médiatisée et a démontré que le pouvoir est décidé à ne laisser aucun répit au candidat déjà déclaré. Ce qu'a affirmé l'homme fort du HVM est une des dernières estocades pour le déstabiliser. Mais ce dernier a décidé de réfuter point par point toutes ses allégations. Il a décidé de ne pas se laisser faire et il se battra pied à pied pour ne pas être évincé. Il affirme qu'il se placera sur le plan juridique pour se défendre. Pour le moment, il ne s'agit que d'insinuations et elles n'ont pas de valeurs officielles. Mais elles préjugent déjà de la stratégie qui va être adoptée par la suite. On est à un peu moins d'un an du premier tour de l'élection présidentielle et les chausses trappes vont se multiplier pour évincer les rivaux potentiels.