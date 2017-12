Madagascar: BFV SG / Allianz - Une alliance pour la réussite

Une soirée pas comme les autres. C'est ce que l'on peut dire de la soirée qui a réuni la BFV-SG et Allianz, avec leurs clients respectifs samedi dernier. Ayant eu pour thème.

« Wine & Jazz » la soirée a permis de rappeler le partenariat durable et privilégié entre BFV-Société Générale et Allianz. Cette soirée a été aussi l'occasion de découvrir le nouvel dispositif en commun, le « sales corner » mais aussi de promouvoir les nouveaux produits assurances dédiés à la clientèle Entreprises.

Généraliser et harmoniser progressivement l'équipement en Assurance Vie et Dommages Allianz des clients BFV-Société Générale à Madagascar, tel est l'objectif commun de BFV-Société Générale et Allianz à moyen terme. La présence historique en Afrique d'Allianz, leader sur ces marchés, est également un atout important dans cette collaboration.

Allianz et BFV-Société Générale qui ont une vision partagée pour développer fortement la bancassurance en Afrique Subsaharienne au travers de ce partenariat renforcé. Depuis 2016, Allianz s'est installé à l'espace Entreprises de l'agence BFV - Société Générale à Ankadimbahoaka : les clients n'auront donc plus à se déplacer lors de leurs démarches et profiteront d'un conseil privilégié.