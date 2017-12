Madagascar: EPP Ankadivoribe Nord - La réhabilitation de l'établissement scolaire par l'association Koloina

Marc Ravalomanana a été le premier à afficher ses ambitions présidentielles et il a… Plus »

Sur un premier temps, l'association Koloina a donc effectué la rénovation de l'infrastructure de cette EPP en attaquant directement la peinture du bâtiment et des trois salles de classe. Le renforcement de l'infrastructure est encore en cours. En attendant la finition des travaux et surtout en ces périodes de fête, l'association, avec d'autres jeunes engagés, pour ne citer que le dessinateur Tefy ou encore les Aléas du possible, va faire partager des jouets, des goûters... et plusieurs animations dont des spectacles de cirque, du « face painting » et des jeux malagasy aux enfants de l'EPP Ankadivoribe.

