Congo-Brazzaville: Transport en commun - De nombreux jeunes intéresés par le métier de chargeur de bus

Parmi les métiers que la ville océane a vu naître, ces dernières années, celui de chargeur de bus figure en bonne place et attire de plus en plus du monde.

Beaucoup de jeunes gens ont fait du métier de chargeur de bus leur gagne-pain. Habillés parfois en tee-shirts frappés du sigle des syndicats de transporteurs, ces chargeurs dont l'âge varie entre 18 et 35 ans abordent chaque jour les usagers pour leur indiquer le bus à emprunter selon leur itinéraire. On les rencontre dans presque tous les carrefours. Pour un service rendu, le contrôleur de bus remet au chargeur 100F ou 150 FCFA.

Au grand marché, par exemple, à quelques encablures du siège social du premier arrondissement Lumumba, des jeunes gens en quête du pain quotidien se livrent à un véritable spectacle. Sans se laisser décourager par la forte canicule de la mi- journée, ils attirent à la criée des usagers du transport en commun afin qu'ils montent dans des bus selon la destination de leur choix. Pour bien assurer ce travail, ces chargeurs régulent et mettent de l'ordre, ils veillent et participent au nettoyage des lieux tout en encaissant les droits de stationnement. « Le premier arrivé est le premier à partir », disent-ils. Notons que le métier de chargeur de bus leur permet non seulement de payer le loyer mais aussi de faire face aux frais scolaires de leurs enfants.