Congo-Brazzaville: Boxe/ Pointe-Noire - Hermann Kaya élu à la tête de la Ligue

Le nouveau président de la Ligue départementale de Pointe-Noire a été choisi par ses pairs, le 16 décembre, au terme d'une assemblée générale élective tenue au Complexe sportif.

Hermann Kaya succède à Gilbert Kindzéssé qui a reconnu la victoire de son challenger juste après l'élection. Le nouvel élu présidera aux destinés de la boxe de Pointe-Noire avec un bureau de treize membres pour un mandat de deux ans renouvelable. Après son élection, il a appelé tous les délégués des clubs et les experts de la boxe à se mettre ensemble autour de leur clé d'or qui est le fair-play. « Cette élection n'est nullement l'occasion de nous diviser mais plutôt de renforcer nos capacités. Nous avons besoin de la compétence de tout le monde. Nous voulons faire valoir la boxe et améliorer les conditions de travail de façon que notre discipline puisse reprendre sa place de choix », s'est il exprimé.

Cette élection a été supervisée par le président de la Fédération congolaise de boxe, Richard Bienvenu Mouambouma, qui n'a pas manqué de féliciter le nouvel élu. « Je félicite le nouveau bureau et principalement le nouveau président élu. Je suis heureux parce que nous avons eu deux candidatures dont l'une a parlé du développement de la boxe dans le profil technique et administratif. Les deux questions se posaient avec acuité au niveau de votre Ligue mais les électeurs ont priorisé le choix de l'administration. C'était la principale maladie de votre ligue et les électeurs ont fait un choix d'objectivité », a-t-il dit.

Richard Bienvenu Mouambouma a également félicité les boxeurs pour leur grandeur, notamment le président sortant, Gilbert Kindzéssé, qui a fait valoir le fair-play au cours de cette élection. « Je suis fier, parce que cette assemblée s'est tenue en présence de la presse car on redoutait nos assemblées générales. Et chaque année, nous sommes en train de faire preuve de l'éducation que la boxe nous donne. Au début du combat, on se salue, on lutte, on mène le combat. À la fin, on accepte perdre et on félicite l'adversaire. C'est l'éducation première de notre discipline. C'est pourquoi on dit : "Noble art"», a martelé le président de la Fédération.

Il a ensuite recommandé à la Ligue de mettre en place le conseil communal et les commissions qui doivent accompagner son action et qu'elles s'impliquent a restructurer les clubs. « Nous ne voudrons plus avoir la problématique d'identification et des activités des clubs aux prochaines assemblées générales. Tous les clubs doivent être identifiés, recensés, maîtrisés. C'est une mission principale que nous confions à votre Ligue. Qu'il n'y ait plus des clubs de bouche ou de nom », a-t-il instruit. Ce même travail doit se faire au sein des clubs avec l'identification parfaite des pratiquants à commencer par les présidents des clubs, les directeurs techniques, les secrétaires généraux afin de faciliter la communication dans la boxe, a-t-il ajouté. « Mettez-vous dans le travail ardemment afin que la Ligue de Pointe-Noire se maintienne comme la Ligue phare de la fédération et que nos boxeurs réalisent les objectifs que nous attendons d'eux, ceux de la réussite de l'insertion sociale et de l'éducation sportive », a-t-il poursuivi.

Clôturant les travaux, le directeur départemental des Sports et de l'éducation physique de Pointe-Noire a félicité l'assemblée pour la discipline observée pendant les travaux. « Je suis rassuré que toutes les décisions prises en toute responsabilité au cours de ces assises seront bénéfiques pour l'avenir de la boxe ponténégrine, creuset incontestable de l'élite nationale. Que l'esprit de bonne compréhension et de fair-play puisse vous animer tout au long de ce mandat », a déclaré Joseph Biangou Ndinga.