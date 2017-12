Congo-Brazzaville: Déguerpissement du domaine public - Jean François Kando confirme la mise en exécution en 2018

Par ailleurs, il sied de signaler que l'opération de déguerpissement menée la semaine dernière, dans l'arrondissement 2 Mvou-Mvou, ne fait pas partie de la grande opération du conseil. Selon les informations fournies par André Guy Edmond Loemba, administrateur maire de cet arrondissement, c'était une opération spéciale de déguerpissement des lieux bien précis. Il s'agit précisément au niveau du mur de la société Guenin (avenue Jacques-Opangault) et au niveau de la devanture de la paroisse catholique Saint-Christophe. Des occupants illégaux empêchaient la bonne marche des activités des deux structures. « Nous avons reçu des plaintes de ces deux structures. Depuis un an, nous avons demandé à ces occupants d'enlever leurs installations. Avant l'opération, ils ont été avertis. Malheureusement, personne ne l'a fait. La semaine dernière, nous avons réalisé l'opération pour mettre de l'ordre», a-t-il précisé.

Cette première phase permettra de sensibiliser la population des six arrondissements de la ville et de Tchiamba Nzassi au déguerpissement à l'amiable. Pour toucher le maximum de citoyens, le conseil entend user de plusieurs moyens (banderoles, spots et autres). Puis interviendra l'opération de déguerpissement proprement dite pour faire partir les récalcitrants. « Les citoyens doivent enlever tranquillement leurs installations. Nous allons avoir une longue période de sensibilisation. Après cela, nous comprendrons que ceux qui n'ont pas voulu quitter le domaine public ont défié l'autorité municipale. Et l'État qui est une puissance publique va agir», a averti le député maire de la ville.

Copyright © 2017 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.