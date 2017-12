Congo-Brazzaville: Festivités de Noël et de la Saint-Sylvestre - La Fondation Mwimba-Texas distribue des vivres aux albinos

L'Association à but non lucratif (ASBL) compte réunir près de cent cinquante familles d'albinos en vue de leur pourvoir en produits de première nécessité pour leur permettre de bien passer les fêtes de fin et de début d'années.

L'ONG des albinos, la Fondation Mwimba-Texas (FMT) organise, le 22 décembre à l'YMCA/Matonge, une grande manifestation de sensibilisation pour clôturer l'année 2017. Au cours de ce rendez-vous, cette ASBL va également distribuer des vivres aux familles des albinos et autres démunis, en vue de leur permettre de passer les fêtes de Noël et de la Saint-Sylvestre en beauté.

Pour cette ONG, cette rencontre, au cours de laquelle elle attend près de cent cinquante familles, rentre dans le cadre de ses rendez-vous ordinaires qu'elle organise pendant les vingt années de son existence. « Malgré les conditions économico-financières difficiles que le pays traverse, la Fondation Mwimba- Texas ne saura se déroger de ce qu'elle considère comme une obligation pour elle ; de distribuer des vivres à ses membres et autres démunis, au mois de décembre pour fêter. Le peu que nous allons disposer, nous allons le partager avec les familles des albinos et des démunis », a expliqué le président de cette ASBL, le catcheur albinos Alphonse Mwimba Makiese Texas.

Une tradition de près de 20 ans

La FMT fêtera l'année prochaine, au mois de juin, ses vingt ans d'existence. Elle a toujours procédé, chaque année, à des actions de sensibilisation des albinos et de la société aux problèmes liés à l'albinisme ainsi qu'à la distribution des kits comprenant des crèmes solaires et vaselines, des produits pharmaceutiques liés à la plaie, des lunettes solaires et chapeaux ainsi que des chemises manches longues. Ceci, pour permettre aux albinos de se protéger contre les rayons de soleil et de se prémunir ainsi contre le cancer de la peau, cette maladie qui ravage les albinos à travers le monde.

A chaque occasion, cette ASBL ajoute à ces colis des produits liés à la circonstance. A la veille de la rentrée scolaire, par exemple, ce sont les objets classiques qui s'ajoutent dans ces kits, pour faciliter la rentrée scolaire, alors qu'au moment des fêtes de fin d'année, ce sont des vivres que la FMT rend disponibles. L'objectif est de permettre à ces familles de « passer ces fêtes en beauté ».

Etant donné la situation économico-financière difficile que traverse le pays, la FMT recourt à ses partenaires et autres bonnes volontés pour arriver à satisfaire les besoins de ses membres et toutes ces familles attendues le 22 décembre dans la salle de la commune de Kalamu.