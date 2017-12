Congo-Brazzaville: NGoyo - L'espace culturel Le Continental voit le jour

Outre ces arts de scène, il peut aussi accueillir les cérémonies de projection de film documentaire, d'évasion, d'histoire avec un programme passionnant qui met de plus en plus en miroir les films africains. Le mlieu sera aussi ouvert à la peinture, la formation ou les entretiens.

Selon Marcel Bouki, son président directeur général et amoureux de la bonne musique, l'espace culturel le Continental, à travers ses équipes, veut faire de son environnement l'un des plus propices et le plus attrayant de la ville côtière. Les arts de scène mais aussi les activités de réjouissance et récréatives diverses vont constituer l'essentiel de la programmation dudit espace.

Situé au cœur de Mpaka, sur l'avenue de l'indépendance dans le 6e arrondissement de Pointe-Noire, Ngoyo, l'Espace culturel Le continental, avec ses trois cent cinquante places assises, veut offrir la gaieté et le sourire permanemment à ses nombreux clients. Aujourd'hui avec son matériel de sonorisation haut de gamme et son plateau complet, cet espace veut participer à la réussite des évènements culturels dans la ville, où des espaces dignes se comptent du bout des doigts.

Jadis connu sous le nom de Continental Bar, l'endroit est depuis septembre dernier une entreprise culturelle de mécénat et de promotion des artistes congolais et étrangers.

Copyright © 2017 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.