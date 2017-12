Congo-Kinshasa: FC Renaissance du Congo, « Fibo soso ya Noël na bonne année »

C'est à l'unisson que les supporters de l'AS V.Club ont scandé « Fibo, soso ya Noël na ya bonne année », lors de la victoire de leur équipe de cœur face au FC Renaissance du Congo, club créé en 2014 à la suite d'une dissidence d'avec le Daring Club Motema Pembe (DCMP).

Les supporters du DCMP n'ont pas, à leur tour, été en reste, avec la même rengaine de « Fibo, soso ya Noël » pour chambrer ceux du club orange de Kinshasa battus deux fois de suite à la 4e et 5e journée de la zone de développement ouest du championnat national de football.

A quelques jours de la fête de la Nativité, célébrée le 25 décembre de chaque année depuis deux millénaires, le FC Renaissance du Congo a accumulé deux défaites. En fait, c'est en quelque sorte le remake de la saison passée à la même époque : les Renais avaient été battus de la même manière par les deux clubs mythiques de la capitale dans la phase des groupes de l'ex-Division 1, débaptisée Vodacom Ligue 1 cette saison. Le fait pour les supporters des Dauphins Noirs et des Immaculés de se référer au « soso » (poulet) de Noël et de bonne année n'est pas du tout fortuit. « Le poulet » rythme pratiquement l'alimentation lors des fêtes, pas seulement de Noël et de Nouvel an, mais l'ensemble des manifestations festives au sein de la population à Kinshasa en général. C'est le repas que l'on ne doit pas manquer de prendre pendant les fêtes.

Jeune club dirigé par l'évêque et pasteur Pascal Mukuna de l'Assemblée chrétienne de Kinshasa, le FC Renaissance du Congo n'est pas encore parvenu à battre l'un des deux clubs mythiques de Kinshasa, l'AS V.Club et le DCMP. Bien au contraire, le team orange de la capitale de la RDC n'a enregistré que des défaites et quelques résultats à égalité contre ces deux équipes. Et cela reste au travers de la gorge des milliers de supporters que comptent ce club, des supporters très assidus au stade pour être le douzième homme dans les gradins des deux stades de Kinshasa, à savoir le stade des Martyrs de la Pentecôte et Tata-Raphaël de la Kethule de Ryhove, en quête d'un succès sur le DCMP et V.Club.

Mais en attendant, le plat « Fibo, Soso ya Noël na bonne année » a bien été servi au V.Club et au DCMP, comme l'année passée.