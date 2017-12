Congo-Brazzaville: Bienvenu Éric Makaya - " Les jeunes politiques sont appelés à être formés pour bien gouverner "

interview

Le premier secrétaire fédéral de la jeunesse du Rassemblement démocratique pour le progrès social (RDPS) s'est exprimé à travers une interview qu'il accordée le 18 décembre aux Dépêches de Brazzaville, en rapport avec le séminaire que son parti a organisé récemment à Pointe-Noire à l'endroit des jeunes.

Quelles ont été les structures de votre parti bénécifiaires du séminaire de formation récemment organisé dans la ville économique ?

Cette session de formation visait principalement les structures intermédiaires et de base de la jeunesse du RDPS, bref elle visait donc la jeunesse du parti.

Quels sont les principaux thèmes développés pendant ce séminaire ?

Au cours de cette rencontre, quelques thèmes ont été développés par les membres du bureau politique du RDPS. On peut citer " L'historique de la création du RDPS", thème développé par le doyen Lambert Pembelot; "Les normes d'organisation et de fonctionnement du RDPS", par le secrétaire général du RDPS, Julien Makoundi Tchibinda.

Quels ont été alors les objectifs visés ?

Les objectifs de ce séminaire étaient, entre autres, de faire connaître aux responsables de la jeunesse du RDPS Pointe-Noire et autres participants l'historique parti ainsi que son organisation et son fonctionnement au niveau de la base et dans d'autres instances.

Pourquoi cet accent particulier sur la formation des jeunes de votre parti ?

Sans une bonne formation politique, les jeunes sont voués à l'échec. Car, dans une formation politique, les jeunes ne pourront pas remplacer les aînés s'ils ne sont pas bien formés.

Votre mot de fin.

Nous pouvons dire que, conformément aux orientations du Conseil fédéral de notre parti au mois de février dernier, la jeunesse du RDPS de la ville océane a pris l'option d'organiser des séminaires à l'endroit des jeunes. Ainsi, à travers ces rencontres, les jeunes militants seront de plus de plus armés et aguerris des connaissances susceptibles d'attirer de nouveaux membres dans le parti.