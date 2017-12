Afrique du Sud: Plusieurs défis à relever pour le nouveau président de l'ANC

A 65 ans, Cyril Ramaphosa, ancien syndicaliste reconverti en richissime homme d'affaires, est soutenu par l'aile modérée du parti et très apprécié des marchés. Lors de sa campagne, il a dénoncé la corruption du clan Zuma, et a également promis d'y mettre fin car, d'après sa biographie, il n'est associé à aucun scandale. Entre-temps, ses adversaires lui ont reproché son silence face aux malversations de Jacob Zuma.

En 2016 déjà, les municipales ont servi d'avertissement : l'ANC a perdu le contrôle de Pretoria et Johannesburg, les capitales politique et économique du pays. « Stoppons le déclin » de l'ANC, avait lancé, en amont de la conférence, Frank Chikane, compagnon de lutte de Nelson Mandela.

S'il espère succéder à Jacob Zuma à la tête du pays, Cyril Ramaphosa aura pour devoir de restaurer l'unité au sein de l'ANC, parti au pouvoir, et de gagner les élections générales. En effet, l'ANC domine la vie politique sud-africaine depuis l'élection de Nelson Mandela en 1994, concrétisant la fin officielle du régime d'apartheid qu'il a combattu. Mais ce parti, qui jouait sa survie lors de cette élection, est aujourd'hui profondément divisé et en perte de vitesse, affaibli par un taux de chômage record à 27,7% et les multiples accusations de corruption qui visent Jacob Zuma.

Copyright © 2017 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.