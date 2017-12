Congo-Brazzaville: Vents violents à Ewo - Le gouvernement vole au secours des sinistrés

Les ministres de l'Enseignement technique et professionnel, Antoine Nicéphore Fylla Saint-Eudes, et des Affaires sociales, Antoinette Dinga Dzondo, ont effectué le déplacement du chef-lieu de la Cuvette-Ouest pour mesurer l'ampleur des dégâts et apporter un réconfort moral aux sinistrés avant la réparation des dégâts.

Des maisons effondrées, d'autres englouties par le sable et les eaux, des toitures emportées, des arbres fruitiers et non fruitiers déracinés... c'est, en effet, le triste bilan d'une grande pluie qui s'est abattue du 13 au 14 décembre dernier sur Ewo; une pluie accompagnée d'un vent très violent.

Les habitants d'Ewo se sont réveillés sous ce triste décor. Sur le visage de chacun, on ne pouvait lire que tristesse et désolation. Nombreux d'entre eux, qui ont eu des toitures de maisons emportées, se sont réfugiés chez les voisins. D'autres ont tenté de braver le vent et la pluie en sauvant ou en récupérant ce qui pouvait l'être en pleine nuit. Plusieurs familles sont aujourd'hui sans abri.

Au quartier Ewo village, quelques enfants ont été sauvés grâce aux voisins, alors que les parents s'étaient rendus au campement à plus de cinq kilomètres sur l'axe Ewo-Nkori. Une autre toiture emportée a été retrouvée à plus de cent mètres dans la rivière Kouyou : irrécupérable.

Aux dires des personnes âgées, c'est la première fois qu'un pareil vent souffle sur Ewo. Les arbres fruitiers ont été déracinés. L'ampleur des dégâts est épouvantable. Aucun quartier n'a pas été épargné.

La toiture du Collège d'enseignement technique féminin a été endommagée. Aucun espoir de récupération. Le ministre de l'Enseignement technique et professionnel a pris l'engagement d'arranger le bâtiment au plus vite pour sauver l'année scolaire 2017-2018. A la résidence présidentielle, des eucalyptus qui font la beauté des jardins ont été ravagés.

Les autorités départementales et communales ont vite mis en place une commission de crise après avoir fait le tour de la ville. Pour le préfet Edouard Denis Okouya, « c'est dur à supporter, c'est vraiment la désolation, il me manque des mots pour décrire ce drame. Quand je sors de ma résidence, je constate qu'une bonne partie des eucalyptus qui sont devant la résidence présidentielle est déracinée. Et en faisant la ronde de la ville en compagnie de la force publique, nous avons vu des maisons effondrées, des toitures emportées et projetées à plus de dix mètres, c'est vraiment effrayant ! », a-t-il précisé avant d'ajouter que : « Notre première réaction a été semblable à celle de la population démunie qui vit au village, c'est-à-dire devant un tel drame mettent les mains sur la tête par manque de moyens financiers. Néanmoins, nous avons mis en place une commission d'urgence qui s'attelle actuellement au travail de constatation et d'évaluation des dégâts. Nous ferons parvenir le rapport au gouvernement. ».

Notons que les parlementaires de la Cuvette-Ouest ont mis en place, pour la circonstance, un comité de crise qui n'a pas encore rendu publiques des actions à mener.