Cote d'Ivoire: 23ème conférence des parties sur le climat - Anne Ouloto fait le bilan de la participation ivoirienne

A sa suite, Mme Jeanne Koumo (présidente de l'ONG Page Verte), M. Beugré Donatien (président du Conseil régional de San-Pedro) et M. Luc Grégoire (Directeur-Pays du PNUD) ont fait des communications sur la part de la société civile, des collectivités territoriales et du système des Nations Unies.

La COP23 a appelé aussi à aider les pays en développement à évaluer leurs besoins et priorités y compris les besoins en matière de technologies et de renforcement des capacités. Les porte-paroles des différents groupes de participants ont aussi fait leur bilan.

A en croire l'émissaire du gouvernement, le stand ivoirien, bâti sur une superficie de 100m2, a été animé par des side-events, des rencontres B to B, des tables rondes. En plus de ces activités, Anne Ouloto a indiqué avoir pris part à d'autres réunions de haut niveau pour le compte de son pays.

En témoignent les accords signés avec différents partenaires techniques et financiers. Il s'agit, a-telle cité, de la signature d'une convention avec les chocolatiers par le ministère des Eaux et Forêts ; la signature d'une convention par le ministère de l'Environnement en vue de l'organisation d'un forum international sur la finance climatique à Abidjan les 08 et 09 mars 2018 ; la signature d'une convention entre toujours le ministère de l'Environnement et le Secrétariat exécutif de la Convention des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage sur les requins et rapaces.

