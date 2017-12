Cote d'Ivoire: Procès de Hubert Oulaye - Les avocats suspendent leur participation

L'accusé, arrêté en 2015, jouit d'une liberté provisoire. «Je suis étranger à ces actes. Je n'ai jamais financé des tueurs. Je n'ai rien à voir avec ces actes », plaide-t-il. L'ex-ministre de la Fonction publique et membre influent de l'ancien parti au pouvoir est accusé d'avoir remis, via des intermédiaires, la somme de deux millions de Fcfa à des miliciens pour organiser une embuscade.

Les avocats de la défense ont suspendu hier leur participation au procès de l'ancien ministre Hubert Oulaye. Un procès qui était à son deuxième jour à la Cour d'Assises d'Abidjan. «La Cour d'Assises a décidé de passer outre notre demande de voir les procès-verbaux d'audition des deux libériens dont la Dst dit faire la synthèse, étant entendu qu'elle avait déjà menti sur le nommé brou serge Pacôme en voulant lui attribuer de fausses déclarations », a expliqué Me Rodrigue Dadjé. «La défense du ministre hubert Oulaye a donc décidé de ne pas participer à ce tissu de faux et a suspendu sa participation au procès », a-t-il déclaré. L'ex-ministre est accusé de « complicité d'assassinat » de sept casques bleus et de huit civils à l'ouest du pays en 2012.

