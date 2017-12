Cote d'Ivoire: Fête de Noël - Les marchés inondés de jouets, les clients affluent...

Des guides dit "Assistants-jouets" ont été déployés dans les différents rayons des grandes surfaces pour porter une assistance utile à la clientèle

La fête de Noël approche à grand pas. Cette fête de la Nativité qui rime avec la descente du père Noël pour combler les tout-petits de cadeaux, ne laisse personne indifférente en cette période. Elle se prépare activement dans la capitale économique, Abidjan et même dans les autres villes de la Côte d'Ivoire. Où, les marchés et grandes surfaces inondés pour la circonstance de jouets grouillent de monde, à la recherche de cadeaux à offrir aux enfants. Oui, partout ça sent la célébration de la Noël. Et les signes sont là, visibles, saisissables...

Les jouets divers sont mis en avant dans les supermarchés à Abidjan. Ce sont des poupées, des voitures, des motos, des pistolets, des vélos, des ordinateurs portables et tablettes, etc. En plus de sapins lumineux, guirlandes multicolores, objets décoratifs pour ces fêtes de fin d'année.

Des guides dit "Assistants-jouets" ont été déployés dans les différents rayons des grandes surfaces pour porter une assistance utile à la clientèle qui ne cesse d'affluer. Selon Joëlle, l'un deux rencontré dans un magasin célèbre du côté d'Adjamé-mosquée, « de plus en plus les parents portent leurs choix sur les jouets didactiques, tels que les ordinateurs portables et tablettes, pianos, guitares et puis les vélos... . ».

Les marchés et étals de ventes de jouets improvisés foisonnent de toutes parts dans les marchés et au sein de certains quartiers populaires comme, Abobo, Adjamé et Yopougon. Où, l'on trouve de petits détaillants aux abords des voies, chez qui des clients défilent pour choisir les cadeaux à offrir à leurs enfants. Ce, dans une ambiance tintamarre généralisée de vente à la criée. Certains commerçants ont choisi d'exposer leurs articles de façon spectaculaire, comme à une foire, scandent parfois à l'aide de mégaphones: « approchez, approchez, il y a de jolis jouets moins chers pour les enfants... ».

Nombre de commerçants se sont convertis en vendeurs de jouets. Quant d'autres l'ont adjoint à leur commerce principal. C'est le cas de Diabaté Amie, rencontrée au grand marché d'Abobo. « Je suis vendeuse de fournitures scolaires. Mais dans le contexte de la fête de Noël, où les jouets sont prisés par les enfants, j'ai dû injecter un petit fonds pour proposer quelques jouets aux clients. Histoire de faire des bénéfices dans cette période de vache grâce. Vu que le commerce d'articles scolaires n'a pas trop marché en début d'année de rentrée scolaire ».

Du côté des clients, le choix est parfois embarrassant, vu la panoplie d'offres de jouets proposés sur les marchés. Pour Bah André, un client venu acheter le cadeau de son fils de 5 ans dans un supermarché à Yopougon, il a indiqué être partagé entre un vélo, une voiture et un ordinateurs portable.

« Je tourne, je ne sais quoi prendre pour le moment, pour mon fils. Quand je venais ici, j'avais opté pour un vélo. Mais vu que les prix des voitures de grandes dimensions sont abordables, je ne sais pour l'instant quoi prendre. Et puis les ordinateurs portables m'on marqué lorsque le rayonniste à mis les piles pour essayer, j'ai été fasciné. Car nous sommes dans un monde numérique. Et si l'enfant dès le bas-âge se familiarise avec ça, cela peut augurer d'un bel avenir numérique pour lui... .», s'est-il exprimé.

Par contre, d'autres parents sous l'influence de l'environnement du quartier dans lequel ils vivent sont poussés par un certain conformisme, à faire comme les autres. C'est le cas de Diaby Inza rencontré dans une des grandes surfaces à Marcory. « J'ai déjà acheté la semaine dernière un vélo à 30 000 f Cfa pour ma fille de 5 ans. Je me disais avoir fini avec cette histoire de cadeaux de Noël. Mais pas.... Les enfants de mes voisins avec qui ma fille joue, ont reçu en plus de vélo de la part de leurs parents respectifs, plusieurs autres cadeaux, dont des piscines gonflables, que ma fille me réclame à tout temps. Alors poussé par sa mère et pour éviter une certaine gêne, je suis venu chercher ce jouet... »