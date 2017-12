Le Chef de l'État préside, ce mercredi 20 décembre 2017, la réunion hebdomadaire de l'équipe gouvernementale.

Le Président de la République, Alassane Ouattara, séjourne, depuis mardi, à Yamoussoukro. Il y est arrivé autour de 17h20. Et a été accueilli à l'aéroport de la ville par le Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly ; le gouverneur du district, Augustin Thiam Abdoulaye ; le maire Gnramgbé Kouakou Kouadio Jean et quelques membres du gouvernement.

La musique de la Garde républicaine, 2 brigades des élèves officiers d'active de 2e année, 2 pelotons de l'école de gendarmerie de Toroguhé, 2 sections de la Garde républicaine aux ordres du chef de bataillon Zadi Gossé, commandant la division de formation des officiers à l'Efa, lui ont rendu les honneurs militaires.

Le Chef de l'état qui n'a fait aucune déclaration à la presse présidera, ce matin, le dernier Conseil des ministres de l'année 2017. Dans la capitale politique, le gouvernement prendra de nombreuses décisions pour l'amélioration des conditions de vie des Ivoiriens. Depuis qu'il est au pouvoir, le Chef de l'Etat ne cesse de multiplier les actions pour le bien-être de ses concitoyens. Dans divers domaines, le gouvernement a pris des décisions importantes. Au niveau de la formation, nous pouvons citer le Conseil des ministres du jeudi 16 novembre 2017.

"Le Conseil a adopté un décret portant ratification de l'Accord de prêt N° 2-IVC1015 d'un montant total de dix millions quatre cent quarante mille (10 440 000) Dinars Islamiques, soit environ huit milliards six cent quatre-vingt-dix-sept millions neuf cent quatre-vingt-neuf mille huit cent vingt (8 697 989 820) francs Cfa, conclu le 11 Juillet 2017 entre la Banque islamique de développement (Bid) et la République de Côte d'Ivoire, en vue du financement du projet de développement du système de la formation professionnelle dans le cadre des partenariats à flux inverses en République de Côte d'Ivoire. Ce projet vise à redynamiser et à renforcer le système de formation professionnelle dans son ensemble.

Il permettra d'accroître le nombre de structures d'accueil et de faciliter l'accès à des programmes de formation de qualité de quatre mille deux cent quarante-cinq (4245) jeunes, dont la moitié est de sexe féminin. Il s'agit de construire et d'équiper un nouveau département de l'Agriculture et de l'Agro-industrie à l'Institut Pédagogique National pour l'Enseignement Technique et Professionnel (Ipnept) ainsi que quatre centres de formation professionnelle à Dabou, à Agboville, à Dimbokro et à Bonoua", peut-on lire dans le communiqué.

Au niveau de la santé, l' gouvernement a annoncé la construction de plusieurs centres de santé. Il faut signaler que les différentes décisions prises en Conseil des ministres et leur suivie ont permis d'accélérer les travaux du Centre hospitalier universitaire d'Angré. L'inauguration a eu lieu vendredi dernier. Sur la même lancée, le Président Ouattara a ouvert, lundi, le premier centre de radiothérapie de la Côte d'Ivoire, dans la lutte acharnée contre le cancer. La rencontre de Yamoussoukro sera donc un autre rendez-vous de grandes décisions.

Dans l'après-midi, il s'entretiendra avec le directoire de la Chambre des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire. Ce n'est pas la première du genre. De manière formelle ou informelle, le Président Ouattara est contact avec les dépositaires des us et coutumes de la Côte d'Ivoire. L'on se souvient de la rencontre mémorable en 2015 dans cette même ville de Yamoussoukro. Le Chef de l'Etat au cours de cette rencontre avait annoncé le prix du cacao qui avait atteint un prix record de 1000FCfa.