Sénégal: Le bitumage de l'axe Kolda-Médina - Yoro Foulah souhaité

Après la réhabilitation de la piste de production Kolda-Pata par le Projet Pôle de développement de la Casamance, au nom de l'Etat, les populations bénéficiaires ont demandé son bitumage jusqu'à Médina Yoro Foulah. Soit quelque 105 km.

Elles ont estimé que cela assurera une pérennité à cet important axe et améliorera davantage la circulation des personnes et des biens, ainsi que l'acheminement des produits agricoles et de cueillette vers les marchés de Kolda, Diaobé, Dakar et autres. Omar Mané, responsable de l'association paysanne « Ninnaba » de Kolda que nous avons rencontré récemment dans la capitale du « Fouladou » en marge d'une réunion, s'enthousiasme déjà à l'idée que « l'Etat ne ménagera aucun effort pour goudronner l'axe Kolda-Pata-Ndorna-Médina-Yoro Foulah.

Il a certifié que cela va améliorer considérablement l'acheminement vers les marchés de Kolda et Diaobé d'importantes productions céréalières, de fruits et légumes que les départements de Kolda et de Médina Yoro Foulah réalisent chaque année.

De ce fait, il a annoncé que les agriculteurs de cette partie de la région méridionale du Sénégal pourront développer leurs activités, augmenter leurs revenus, améliorer leurs conditions de vie et participer activement à l'essor de leurs terroirs ainsi qu'à l'émergence du Sénégal.