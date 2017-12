Libye: 36 000 enfants migrants ont besoin d'aide selon l'Unicef et l'OIM

L'Unicef et l'OIM ont indiqué avoir mis en place un plan d'action pour renforcer l'assistance aux enfants migrants en Libye, notamment en matière de protection, d'éducation et de santé.

En 2017, près de 15 000 enfants non accompagnés ont atteint l'Italie en traversant la Méditerranée depuis la Libye. Quatre cents supplémentaires y ont laissé la vie, ont déploré les deux organisations. Beaucoup d'autres ont été victimes d'abus, d'exploitation et de détention.

L'Unicef et l'OIM ont qualifié de « choquant » le nombre d'enfants migrants non accompagnés d'un membre de leur famille en Libye, estimés à 14 000.

Quelque 36 000 enfants migrants se trouvent actuellement en Libye, dont 14 000 non accompagnés, selon des chiffres publiés ce lundi 18 décembre par le Fonds des Nations unies pour l'enfance (Unicef) et l'Organisation internationale des migrations.

