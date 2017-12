Sénégal: Coumba Gawlo Seck - «C'est aux jeunes de croire en eux et à l'État de leur assurer une formation»

L'artiste, auteur, compositeur et ambassadrice de l'Office des Nations unies contre la drogue et les crimes (ONUDC) et du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) effectue une tournée nationale contre la migration irrégulière. A l'étape de Sédhiou hier, mardi 19 décembre, Coumba Gawlo Seck a invité les jeunes de la région à croire en eux pour bâtir le développement de leur pays.

En revanche, la diva de la musique sénégalaise et icône planétaire, œuvrant de concert avec l'Organisation internationale pour la migration (OIM), a exhorté les pouvoirs publics à offrir aux jeunes des opportunités d'emplois pour mettre fin à ce «suicide collectif». A cette occasion, Coumba Gawlo a offert un concert géant gratuit aux populations du Pakao.

«Le sujet qui me préoccupe aujourd'hui et qui est la raison de ma visite chez-vous, recoupe cette préoccupation fondamentale des parents face au désarroi des jeunes, le manque de réaction des autorités pour freiner le suicide collectif qui menace notre jeunesse à travers la migration irrégulière.» C'est en ces termes que Coumba Gawlo Seck s'est adressée à la masse venue l'écouter à cette première étape de sa tournée nationale contre l'émigration irrégulière.

Evoquant l'illusion qui habite nombre de jeunes à risquer leurs vies, l'artiste se désole que ces derniers «s'exposent à l'incertitude et au désarroi, et deviennent ainsi des victimes du rêve d'un eldorado qui n'existe pas. D'un paradis sur terre qui n'en est pas un». Et la diva de les inviter à la prise de conscience face aux risques potentiels: «réveillez-vous mes chers jeunes, personne ne fera votre destin si ce n'est vous-mêmes. L'avenir de l'Afrique est entre vos mains. Ni les pirogues de fortune, encore moins les routes sinueuses du désert ne sont des garanties d'émergence ou de réussite».

Travaillez chez soi, y réussir, y gagner sa vie

Très en verve, Coumba Gawlo Seck, du haut du podium et sous le regard admirateur de son audimat, lâche son slogan «Travaillez chez vous, y réussir, y gagner votre vie» est ce nouveau slogan que je dédie aux jeunes pour dire non à l'émigration irrégulière. Vous pouvez y parvenir, il faut juste y croire. Pour que «And Liggey Africa» soit une réalité, les femmes auront un rôle à jouer». Il s'agit, selon elle, de «rompre le cycle de pressions sociales, accompagner et aider les jeunes, les encourager, les écouter. Autant de chantiers qui incombent aux mères de famille, aux autorités coutumières, aux décideurs pour offrir d'autres alternatives à des jeunes qui ne demandent que la voix du salut».

Les opportunités d'emploi, une alternative au phénomène migratoire !

L'artiste, auteur et compositeur, Coumba Gawlo Seck, consent que «réussir pour rendre la monnaie aux parents, les sortir de l'ornière, avoir une reconnaissance sociale sont les ambitions nobles et motivants» mais, s'empresse-t-elle d'ajouter, «cela ne légitiment nullement la décision irréfléchie et immature de sacrifier sa vie pour de l'utopie. Ces jeunes doivent croire en eux car l'argent investi à perte dans l'aventure peut générer des revenus mais, parallèlement, (il revient) à l'Etat de leur assurer une formation qualifiante même s'il ne peut pas tout faire. Je remercie l'Organisation internationale pour la migration (OIM) qui nous permet, avec ce programme, de toucher la réalité du problème et d'en parler».

L'adjointe au gouverneur de région en charge du Développement, Mme Ngoné Cissé Camara a rappelé les bonnes dispositions de l'Etat à prendre les préoccupations des jeunes pour réussir l'émergence.