Sénégal: Affaire des 38 millions réclamés par le pivot des Lions du basket Gorgui Sy Dieng

Matar Bâ s'est prononcé hier, mardi 19 décembre, sur l'affaire des 38 millions de francs CFA prêtés par Gorgui Sy Dieng à la Fédération sénégalaise de basketball et au ministère des Sports pour les besoins de la préparation des Lions à l'Afroabsket 2017. Le ministre des Sports qui a d'emblée fustigé la tournure prise par cette affaire, a soutenu qu'elle découle d'une « question administrative qui devrait se régler en interne ». Avant d'assurer que le pivot des Lions va rentrer sur ses fonds.

IInterpellés et mis en cause dans l'affaire Gorgui Sy Dieng, portée depuis quelques jours sur la place publique, Matar Ba est monté au créneau hier, mardi 19 décembre, pour fournir des explications concernant la polémique qui s'est ébruitée après la sorti de l'international sénégalais exigeant le remboursement par l'Etat des 38 millions francs Cfa prêtés pour le paiement des primes et l'hébergement de l'équipe nationale lors de la préparation de l'Afrobasket-2017, co-organisé par le Sénégal et la Tunisie.

Le ministre des sports, qui n'a pas manqué de fustiger la tournure prise par cette affaire, a profité de son face à face avec la presse pour évoquer une question administrative en guise d'explication a ce probléme.

« C'est une question administrative qui va se régler en interne. Le budget de l'Afrobasket n'était pas prévu dans celui de son ministère. Il a fallu faire un réaménagement budgétaire pour pouvoir ce problème. La caisse des compétitions internationales est une caisse d'avance plafonnée à 200 millions francs Cfa », a-t-il expliqué.

« Gorgui Sy Dieng ne peut pas recevoir son argent »

Le ministre des sports soutiendra que « tous les fonds transférés seront justifiés par celui qui les reçoit. Un comité local a été mis en place pour prendre en charge l'Afrobasket à Dakar et on attend les justificatifs. Hormis l'affaire Gorgui Sy Dieng, tout le reste est spéculation. Aucun Sénégalais ne peut engager l'Etat dans quelque chose sans son aval. Le ministère des Sports n'a pas une caisse noire et ses dépenses sont autorisées par le ministère des Finances », justifie-t-il tout en s'engageant de faire rentrer le basketteur des Wolves de Minnesota (Nba) sur ses fonds « Gorgui Sy Dieng ne peut ne pas recevoir son argent », précise-t-il, tout en louant le patriotisme du pivot des Lions. «Gorgui Sy Dieng est un patriote et il mérite le respect. L'affaire a fait ce que l'on qualifie de buzz parce que c'est un sportif. Il a été lui-même surpris par cette tournure», précise-t-il.

« La question qu'on se pose c'est pourquoi tout ce bruit après les félicitations du Président, la qualification des Lions du football et les résultats des petites catégories, qu'on sort tout cela. Je suis mobilisé pour mener ma mission à bien et je ne vais pas me laisser divertir. Ces spéculations ne peuvent pas me terrasser. Une gestion reste une gestion il y a des choses droites ou maladroites. On va régler cette question en interne », poursuit-il.