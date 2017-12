Ile Maurice: Pravind Jugnauth - «Travay ki nou pé fer sé ogmant la richesse»

«San travay pa gagn rézilta.» Et depuis qu'il a accédé au poste de Premier ministre, Pravind Jugnauth dit s'être attelé à la tâche. «Travay ki nou pé fer sé ogmant la richesse, élarzi sa gato nasional.»

Le chef du gouvernement est intervenu, ce mercredi 20 décembre, lors de la remise de titres de propriété à quelque 75 bénéficiaires du Phasing out of Sugar Camps Project. Également présents, Eric Guimbeau et Thierry Merven, respectivement Chief Executive Officer de Saint Aubin Ltée et d'Union Sugar Estates Ltd.

Selon Pravind Jugnauth, la fin des camps sucriers est un moment «historique». De rappeler qu'à l'époque, l'industrie sucrière était le pilier de l'économie. Toutefois, sir Anerood Jugnauth, en tant que Premier ministre, voulait améliorer les conditions de vie des travailleurs qui vivaient dans des camps sucriers. «Finn amenn enn améliorasion a bann travayer sa sekter-la. Ti éna bann lakaz ti konstrir. Pa ti akseptab zot viv laba», raconte Pravind Jugnauth.

Il se dit, dans la foulée, fier d'avoir pu «sauver l'industrie sucrière» en 2000, lorsqu'il est devenu ministre . «Le Voluntary Retirement Scheme a été quelque chose d'historique», affirme le chef du gouvernement.

En ce temps-là, poursuit Pravind Jugnauth, il avait été vivement critiqué, surtout par les syndicalistes. Il se dit d'ailleurs heureux de constater que ces dernier se sont «assagis». En ce temps-là, relate-t-il, les syndicalistes disaient qu'il travaillait pour les barons sucriers. «Mo travay pour tou dimounn», martèle-t-il.

Et le travail, ajoute Pravind Jugnauth, a déjà commencé à rapporter ses fruits. «Le climat des affaires s'est amélioré. Maurice a gagné 24 places dans le classement Ease of Doing Business», s'enorgueillit-il. Ce n'est pas tout. «Nous étions en tête du classement de l'indice Mo Ibrahim. Nous avons maintenu notre position en améliorant notre score.»

«Li pas fasil vinn propriéter enn later. Sé enn lokazion ek fer bann lézot zénérasion profité. Nou lé trouv nou dan enn pei pou bann fami fer progré.»

Toutefois, soutient Pravind Jugnauth, dans la quête de développement économique, il n'est pas question de mettre de côté l'aspect social. Raison pour laquelle plusieurs mesures ont été prises. De citer la Negative Income Tax et le salaire minimum.

Il y a aussi plusieurs schemes qui ont été lancés, souligne le Premier ministre. Notamment pour aider ceux qui veulent devenir propriétaires. «Li pas fasil vinn propriéter enn later. Sé enn lokazion ek fer bann lézot zénérasion profité. Nou lé trouv nou dan enn pei pou bann fami fer progré.»