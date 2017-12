Sénégal: La piste de Marseille se précise pour Pape Ndiaye Souaré

De retour sur les terrains en septembre dernier à la suite de son grave accident de voiture et confiné sur le banc de Crystal Palace, Pape Ndiaye Souaré, devrait trouver un point de chute à Marseille durant le mercato.

Transféré en janvier 2015 à Crystal Palace, l'arriéré défenseur international n'a joué que 3 matches la saison dernière en Premier League, aucun cette saison. Selon France Football, l'Olympique de Marseille en quête d'un latéral gauche pour compenser le départ de Patrice Evra, aurait donné la mission à Zubizarreta d'attirer l'international sénégalais cet hiver. Un choix qui ne déplairait pas à Rudi Garcia. Le latéral gauche sénégalais connait bien Rudi Garcia pour avoir joué sous ses ordres au LOSC.

Selon la même source, le joueur de 27 ans, qui dispose encore d'un an et demi de contrat, é se serait dit très sensible à l'intérêt de son ex-entraîneur et pourrait voir une belle occasion d'accroitre son temps de jeu et même de se relancer en prévision de la Coupe du monde, Il reste, précise la même source que d'autres noms figure sur la liste des joueurs ciblés notamment, à Pedro Rebocho (Guingamp), Jérôme Roussillon (Montpellier), Lionel Carole (FC Séville) et David Junca (Eibar).