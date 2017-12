Congo-Kinshasa: Yeni N'Gbakoto - Le Congolais de retour en Ligue 1 ?

L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) et le Programme alimentaire mondial (PAM)… Plus »

A en croire nos confrères de L'Equipe, dans l'animation de ses côtés, l'entraîneur guingampais, Antoine Kombouaré, est confronté à une réelle problématique. Les performances des Espoirs Ludovic Blas et Marcus Coco sont plutôt décevantes depuis le début de saison. Recruté cet été à Derby County, le milieu offensif Abdoul Camara (27 ans) s'est rompu les ligaments croisés le 2 décembre. Les dirigeants du club breton, qui sont confrontés également à l'incertitude entourant Yannis Salibur, réfléchissent donc à se renforcer à ce poste d'ailiers. Et Yeni N'Gbakoto pourrait faire l'affaire.

