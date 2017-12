Sénégal: La malnutrition, une des principales causes de la mortalité maternelle et infanto-juvénile

La cérémonie de remise des Grands Prix du Président de la République pour les Arts et les… Plus »

Il s'agit d'oeuvrer à la mobilisation de financement "suffisant et durable" pour la nutrition, à la mise en place d'une véritable résilience des populations et à l'accès à l'eau potable et à l'assainissement de base.

Le document produit par la CLM constate que "malgré les importants résultats enregistrés dans la nutrition, le Sénégal fait face à des défis majeurs qui ont pour noms l'amélioration de la couverture en services essentiels de nutrition, l'accès et l'utilisation des services de santé de qualité, l'accès à des aliments à haute valeur nutritive, ainsi que le renforcement de l'éducation nutritionnelle et sanitaire".

Selon la Cellule de lutte contre la malnutrition (CLM), les déterminants majeurs de la malnutrition au Sénégal se résument à des pratiques sanitaires que sont l'espacement des naissances, l'allaitement des femmes en âge de reproduction. On dénombre également des pratiques alimentaires en rapport avec la pauvreté, l'hygiène et les soins accordés aux enfants.

