Burkina Faso: Circulation routière - «3327 cas d'accidents à Ouagadougou en 6 mois», rapport de l'OSCO

Ledit rapport du premier semestre 2017 sur les accidents de la circulation routière dans la commune de Ouagadougou, est une approche relative à la prévention des accidents de la circulation routière. Selon la police municipale, il ne couvre pas tous les problèmes de sécurité routière de la commune car «beaucoup de questions restent encore sans réponse, le plus souvent en raison de données défaillantes ou manquantes». Cependant, il permet d'avoir une idée de l'ampleur du phénomène de l'insécurité routière à Ouagadougou.

Le rapport révèle que dans la commune de Ouagadougou, au cours du premier semestre 2017, il s'est produit 3327 accidents de la circulation routière (soit 1630 cas au premier trimestre et 1697 accidents au deuxième trimestre, soit une hausse de 3,95% du nombre d'accidents). Ces accidents ont fait 3728 victimes, soit respectivement 1797 et 1931victimes au 1er et au 2e trimestre soit une augmentation de 6,94% du nombre de victimes au 2e trimestre). Parmi ces victimes, 154 ont perdu connaissance (74 au 1er trimestre et 80 au 2e trimestre); 38 sont décédées, soit 19 décès au cours de chaque trimestre.

En détail, le rapport stipule qu'il s'est produit au total 3327 accidents dans la commune de Ouagadougou (1630 accidents au 1er trimestre et 1697 cas au 2e trimestre) ; aucun secteur de la commune n'a été épargné par le phénomène des accidents routiers ; le secteur 24 a enregistré le plus grand nombre d'accidents (223 accidents, soit 103 cas au 1er trimestre et 120 accidents au 2e trimestre) ; l'arrondissement 5 est le plus touché au cours de ce semestre avec 525 accidents (soit 238 cas au 1er trimestre et 287 accidents au 2e trimestre) ; le secteur 24 a enregistré le plus de décès avec 3 décès tous de sexe masculin et dénombrés au 2e trimestre ; les hommes sont les plus impliqués dans les accidents routiers avec 2538 victimes contre 1190 victimes de sexe féminin.

Ainsi, 21 enfants de moins de 4 ans ont été victimes des accidents de circulation routière ; la tranche d'âge comprise entre 16 et 35 ans est le plus impliquée dans les accidents routiers avec 2198 victimes et repartie par trimestre comme suit : 1037 victimes au 1er trimestre ; 1161 victimes d'accidents enregistrées au 2e trimestre.

En considérant les types d'engins impliqués dans les accidents, les deux roues ont occasionné le plus grand nombre de victimes (3578 victimes, soit 95,98% du nombre total des victimes d'accidents enregistrées dans la commune). On remarque aussi que chaque jour de la semaine se sont produit des accidents et atteint la barre des 300 accidents ; les dimanches ont enregistré le plus d'accidents (589 cas) suivis des samedis avec 537 accidents. Les samedis et dimanches ont enregistré les plus de cas mortels ; soit respectivement 10 et 7 décès.

Pour amener les usagers à observer de bonnes pratiques dans la circulation, l'observatoire recommandé d'appliquer les lois rendant obligatoires le port de la ceinture, ainsi que le port du casque à vélo et à moto ; appliquer des lois visant à prévenir la conduite en état d'ébriété ; faire respecter les limites de la vitesse fixée dans la ville de Ouagadougou ; définir pour les voies des normes de conception appropriées qui contribuent à la sécurité de tous ; renforcer les capacités matériels et financières des sociétés de transport en commun pour les rendre efficace, sûr et à des prix abordables ; encourager l'application des lois et règlements relatifs à la sécurité routière, et faire campagne pour que les contrevenants soient punis et avec fermeté ; poursuivre l'effort d'élargissement, de réfection et d'éclairage de certaines voies ; poursuivre l'effort d'implantation des panneaux de signalisation et de limitation de vitesse sur certaines voies ; intensifier les contrôles routiers pour un meilleur respect des textes.

En rappel, l"OSCO a pour principales missions, d'une part, d'améliorer la connaissance sur l'insécurité routière afin de mieux la combattre à travers un partenariat entre acteurs de lutte contre l'insécurité routière et, d'autre part, de concevoir, collecter auprès des structures de sécurité et de santé, renseigner et de suivre les bases de données sur diverses thématiques sécuritaires.