Cote d'Ivoire: FIF - La sérénité d'Augustin Sidy Diallo

Didier Drogba a fait des critiques constructives et donné des pistes dans ce sens. Cela est possible. Pourvu que chacun accepte de s'humilier. Car dans tous les cas, Sidy Diallo n'a pas l'intention de rendre son tablier. Du moins, pas avant 2021. « Que tous ceux qui, pour une raison ou une autre, sont entrés en dissidence reviennent. Nous avons besoin de l'aide de tous pour faire progresser ce sport qui est notre passion à tous », confie le président de la Fif, qui se réjouit de la venue du patron du football continental à Abidjan.

Dans l'euphorie, certains ont vu le sort de l'actuel homme fort de la maison de verre de Treichville scellé. Oubliant même qu'Ahmad, de par sa position de président du football africain, est tenu par un devoir de réserve. Ahmad ne peut pas, de son piédestal, se mêler de la gestion quotidienne du football ivoirien. Et il a été clair à sa sortie d'audience, hier, avec le Président Alassane Ouattara. « Dès mon élection à la tête de la Caf, j'ai adressé des courriers à tous les Chefs d'État, afin de me présenter à eux. Car ce sont eux, nos parents. C'est pour cela que je suis venu et vous rassurer, face à la rumeur, que la Caf n'a jamais eu l'intention d'arracher l'organisation de la Can 2021 à la Côte d'Ivoire », a déclaré le successeur d'Issa Hayatou.

Tour à tour, Ben Badi, Bonaventure Kalou et Didier Drogba sont montés au créneau pour dénoncer les maux qui minent le sport roi national. L'ancien président de la Fif, Jacques-Bernard Daniel Anouma, est même sorti de sa retraite pour cogner son successeur. Avant de se rétracter, devant sa nouvelle nomination comme médiateur Fifa et Caf pour les Fédérations nationales.

Copyright © 2017 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.