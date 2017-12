Cote d'Ivoire: Troisième compartiment de la BRVM - Le porte-parole des PME pressenties satisfait

Selon le président du Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers (Crepmf), Mamadou Ndiaye, « à travers l'ouverture de ce compartiment, c'est l'ensemble du secteur privé régional qui doit s'intéresser davantage au marché financier comme instrument à long terme ». Il a révélé que de 2000 à 2016 la contribution du marché financier au financement des économies de l'Uemoa a connu une hausse de 6%, soit 6113 milliards Fcfa. Mamadou Ndiaye note que ce montant a été injecté dans les infrastructures, l'énergie et les télécommunications.

De ces entreprises, la Bourse régionale des valeurs mobilières attend beaucoup. A savoir la mobilisation des ressources à long terme, garantir l'adéquation entre le choix d'investissement et de financement, la réduction de leurs charges financières, l'adoption des meilleurs standards de gouvernance et de gestion.

« L'accès à la BRVM nous donne une grande visibilité », a affirmé Olivier Ban Kouakou, Président directeur général de Hyper Access Systems, par ailleurs porte-parole des 12 Pme qui vont bientôt intégrer le troisième compartiment dédié aux Petites et moyennes entreprises (Pme) et les entreprises à fort potentiel de croissance. C'était lors du lancement dudit compartiment le mardi 19 décembre, à Abidjan-Plateau.

