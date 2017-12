Cote d'Ivoire: Football national - L'appel d'Ahmad à l'Union des acteurs

Sur les trois pays qui ont eu l'attribution de la CAN par l'ancienne administration, seule la Côte d'Ivoire a mis en place un comité local d'organisation sur place. Cela démontre l'engagement des hautes autorités de ce pays dans l'organisation de cette compétition », a dit le président de la CAF. Il a ajouté que l'instance faitière sera intransigeante sur le cahier de charges et a dit se fier à la bonne foi des autorités camerounaises qui ne cessent de donner des garanties pour la tenue des délais. « La question relative à la qualification des joueurs évoluant en Afrique en dehors des pays d'origine a été posée. Mais nous n'avons pas trouvé de solution », a-t-il indiqué.

Le patron du football africain ne s'est pas dérobé sur la question relative à l'incident du 11 novembre 2017 au stade HouphouëtBoigny en marge du match Côte d'Ivoire-Maroc (0-2), en éliminatoires du Mondial 2018. Le président de la Fédération royale marocaine de football (FRMF), Fouzi Lejka ayant saisi la CAF. « C'est la commission de discipline qui règle ce dossier. La Commission étudie ce dossier sans influence de personnes», a précisé le Malgache. Il n'a pas manqué de saluer les efforts du PCA de l'Asec Mimosas, Me Roger Ouégnin, dont l'expertise dans la formation du football des jeunes ne peut être occultée. Sur la CAN 2019, il s'est voulu rassurant. « La Côte d'Ivoire est sur la bonne voie. Ce que fait le président de la République est admirable.

L'organisation des CAN 2019 et 2021, l'incident entre le président de la Fédé- ration ivoirienne de football (FIF) et son homologue du Maroc, le 11 novembre dernier, à Abidjan, la crise à la FIF et le CHAN sont entre autres sujets abordés par le président de la Confédération africaine de football (CAF), Ahmad Ahmad. Au terme d'une visite de 24 heures sur invitation du président Ouattara, il a échangé, mardi, avec les médias au Sofitel Hôtel Ivoire.

