Cote d'Ivoire: 1er prix du Challenge social Lonaci - Le Patriote célèbre son lauréat

Moment convivial hier au siège du Patriote à Bietry (Marcory). La direction de Mayama Editions et Production, société éditrice de votre journal, et les travailleurs, ont transformé le début d'après-midi de ce jour ordinaire en une pause festive.

Cela, à travers une bouffe party. Une manière, pour eux, de célébrer leur rédacteur en chef adjoint, Yacouba Sangaré, qui a remporté, jeudi dernier, le 1er prix du "Challenge social Lonaci". Dans cette ambiance bon enfant, le rédacteur en chef, Koré Emmanuel, a exhorté les uns et les autres à redoubler d'ardeur au travail pour remporter d'autres prix. « Ce prix nous comble parce que ça fait un moment que le Patriote n'a pas reçu de trophée.

Surtout que nous en sommes coutumiers pour avoir glané de précieux lauriers sur le plan national et surtout international : le Prix Cnn; le Prix Bid de la Qualité... Bravo et félicitations à Sangaré qui honore notre groupe et trace ainsi le chemin pour à suivre pour d'autres distinctions ». Aussi, a-t-il émis le vœu que ce prix constitue les prémices d'une année 2018 plus reluisante pour Mayama. « C'est un travail d'équipe. Merci pour le soutien de chacun et de tous », a dit Y. Sangaré à ses collègues.

Pour s'adjuger ce prix, Sangaré a produit une interview parue dans le Patriote N°5351 des samedi 14 et dimanche 15 octobre 2017 intitulée «Pr Didi Kouko Coulibaly Judith (Cancérologue) : « On peut guérir du cancer». A noter, le Challenge Social Lonaci encourage la publication d'articles de presse (interview, reportage et enquête) susceptibles de produire des changements positifs dans la vie quotidienne des populations. Notamment dans les domaines du social et de la culture.