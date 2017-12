"Nous sommes en train de donner un coup d'accélérateur aux travaux de réalisation de la gare routière internationale d'Abidjan. Le déplacement des différents réseaux d'eau, de l'électricité et de la téléphonie est en train d'être achevé. Et je puis vous assurer que dès le premier trimestrielle 2018, les gros œuvres pourront effectivement commencer ».

L'information a été donnée ce lundi 18 décembre 2017, à Abidjan, par le ministre des Transports, Amadou Koné, à la faveur de la cérémonie de récompenses, des 2ème et 3ème meilleures entreprises de transport routier et de marchandises en Côte d'Ivoire. Tout en rappelant que cette cérémonie s'inscrit dans le cadre du prolongement du prix national d'excellence qui a eu lieu le 4 août au palais présidentiel, Amadou Koné a annoncé que les 2ème et 3ème prix sont respectivement octroyés aux compagnies Kassoum Coulibaly Transport et KS Transport considérées comme les meilleures entreprises de transport routier.

Au titre des 2ème et 3ème meilleures entreprises de marchandises, les récompenses ont été remises respectivement à Cap logistique et Ivoire Dia services. Le ministre des Transports a donc invité les lauréats à plus d'ardeur au travail et à demeurer constants, de sorte à toujours maintenir le cap du succès. « Vous avez su, par votre travail, vous démarquer. Continuez donc de cultiver les valeurs qui ont fait de vous aujourd'hui des entreprises distinguées », a-til exhorté. Avant d'inviter tous les acteurs du transport routier à suivre l'exemple des lauréats.

Pour l'édition 2017, c'est Soumahoro transport et courrier (STC) qui a enlevé le premier prix de la meilleure entreprise de transport routier, quand Socotra a enlevé la palme de première entreprise de transport des marchandises. Les lauréats ont reçu, pour les 2èmes, un trophée, un diplôme et un chèque d'un montant de 1.500.000 francs CFA. Les meilleures 3èmes ont reçu un trophée, un diplôme et un chèque de 1.000.000 francs CFA.