Cote d'Ivoire: Délivrance des permis de construire - Les acteurs veulent corriger les faiblesses

Le Guichet unique du permis de construire (Gupc), opérationnel depuis vingt mois, connait quelques faiblesses. Et si l'on n'y prend garde, cela pourrait faire perdre des points à la Côte d'Ivoire.

C'est pour, justement, corriger ces insuffisances que le ministère de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme (Mlcau) et les acteurs du Guichet unique ont organisé un atelier relatif au bilan de la réforme du Gupc et les perspectives d'amélioration du processus de délivrance des permis à l'hôtel Akparo de Dabou.

Les acteurs du Gupc ont égrené quelques faiblesses qui plombent la performance de cette réforme. Il s'agit entre autres du manque de clarté dans certaines procédures directes et connexes ; la redondance et la supervision de procédures ne tenant pas compte du regroupement physique des acteurs ; la lenteur dans le traitement de certains dossiers de demande ; l'exigence à l'usager de fournir des pièces déjà détenues par l'administration publique.

A cela s'ajoute le nombre pléthorique de visites de terrain pour l'exigence du permis de construire par l'administration et les collectivités et la faiblesse du niveau de contrôle qualité technique des bâtiments. En tout cas, les acteurs à travers cet atelier veulent élaborer un plan d'actions d'amélioration des performances du Guichet unique du permis de construire dans la perspective du Doing Business 2019.

Il s'agira de procéder à la revue des procédures d'instruction de la demande du permis de construire, en clarifiant les trois phases ( pré- paratives, instruction et post-instruction) ; d'analyser les délais de délivrance du permis de construire, identifier les causes des retards et définir une stratégie et un plan de communication des procédures et outils du Gupc envers les usagers. L'atelier a pris fin hier.