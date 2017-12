Mali: Incendie au marché rose de Bamako - La CCIM met en place une commission de recensement des victimes

Une dizaine de patrouilles dans chaque pays, deux rencontres tripartites et des visites dans plusieurs villages… Plus »

Aussi, le ministre du Commerce donne plus de précision sur la mission de cette commission. Nous demandons également à ce que cette commission ne soit constituée que des vraies victimes. Cela, pour faciliter le travail. Il ne s'agit pas pour nous de rembourser totalement aux victimes. Mais plutôt de voir comment les accompagner. Ça peut être de l'argent, mais nous pouvons aussi demander aux fournisseurs et aux banques d'avoir plus de souplesse à l'endroit de toutes les victimes. Pour ce faire, je me donnerai le temps de participer aux réunions de la commission qui sera mise en place », a-t-il précisé.

Telle est le souhait vivement exprimé par le ministre du Commerce, Abdel Karim Konaté, qui a beaucoup insisté, de manière urgente, sur la mise en place de cette commission dès lundi 18 décembre 2017. C'était samedi dernier lors de sa visite sur les lieux de l'immense incendie ayant ravagé le marché rose de Bamako. En effet, la Chambre de Commerce et d'industrie du Mali (CCIM) et les responsables syndicaux des commerçants ont procédé lundi dernier à la mise en place de ladite commission.

