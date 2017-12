Mali: Sécurité alimentaire du pays - La Chine offre des tonnes de riz à 4,500 milliards de Fcfa

Une dizaine de patrouilles dans chaque pays, deux rencontres tripartites et des visites dans plusieurs villages… Plus »

En effet, a-t-il rappelé, l'évaluation provisoire du Cadre harmonisé donne près de 800.000 personnes dans un besoin immédiat d'assistance alimentaire et nutritionnelle. Cette assistance apportée par la Chine, s'est-il dit convaincu, « soulagera beaucoup de ménages vulnérables dans les localités du Centre et les régions Nord du pays. Le commissaire à la sécurité alimentaire a assuré l'ambassadrice de la Chine que cette aide sera utilisée à bon escient dans l'intérêt supérieur des populations maliennes. Il a cependant sollicité l'accompagnement de « nos amis chinois » dans l'acheminement de ces tonnes de riz vers les zones concernées.

D'une valeur totale de 4,500 milliards de Fcfa, cette aide permettra au Mali de faire face à la situation d'insécurité alimentaire, surtout pour la période de soudure qui s'annonce assez longue et éprouvante cette année. C'est d'ailleurs, conscient de la situation de l'insécurité alimentaire due à des calamités naturelles au Mali que la République populaire de Chine a initié cette aide alimentaire d'urgence. « Nous espérons que cela pourra améliorer la situation alimentaire », a déclaré Lu Huiying, ambassadrice de la Chine au Mali, précisant que cette donation prouve que son pays est un ami constant du Mali dans la bonne et la mauvaise fortune.

